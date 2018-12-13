В Тунисе заявило о себе протестное движение "красных жилетов"

Как мы и писали, революционные веяния из Франции продолжают влиять на Ближний Восток. И совсем не удивительно, что первой страной, подхватившей «жилетную революцию» стал Тунис — бывшая французская колония и родина «Арабской весны».

Тунисская группа начала движение «красных жилетов» в знак протеста против плохих экономических условий в стране, которую называют единственной успешной демократией арабского мира.

Подражая протестам против жесткой экономии французских «желтых жилетов», группа заявила, что протест был вызвана «провалом и коррупцией» системы, безработицей, инфляцией и продолжением «политики систематического обнищания».

В своем первом заявлении, опубликованном в Facebook в прошлую пятницу, группа заявила, что один из ее основателей, Бурхан аль-Эджлани, был арестован в результате «клеветнической кампании» против группы после ее запуска.

Группа добавила, что стремится «спасти Тунис» от нынешних проблем, и раскритиковала «отсутствие видения» среди политической элиты и увеличивающийся разрыв между ней и людьми.

Она сообщила, что заявление - только начало их кампаний, которые, по их словам, получили поддержку многих тунисцев.

Группа ссылается на результаты последних муниципальных выборов в мае, на которых две крупнейшие партии — секулярные националисты из «Нида Тунис» и мусульманские демократы из «Ан-Нахда» - потеряли по меньшей мере половину своей поддержки в пользу независимых кандидатов.

Лидеры «Нида Тунис», потерявшей две трети своей поддержки, обвинили премьер-министра Юсефа Шахеда в неспособности провести экономические реформы и приостановили его руководство в партии из-за разногласий с лидером партии Хафезом Эссебси.

Результаты стали смущением для партии, которая впоследствии потеряла свое парламентское большинство после того, как почти половина ее депутатов присоединилась к новому парламентскому блоку, сформированному Шахедом после кризиса.

В сентябре Эссебси объявил о прекращении политического союза своей партии с «Ан-Нахда» в связи с тем, что та продолжала поддерживать Шахеда.

Между тем, на этой неделе учителя организовали забастовки против сокращения зарплат, а тунисские юристы протестовали против предлагаемого закона о финансах, который, по их словам, "нарушил бы соглашения о конфиденциальности между ними и их клиентами", говорится в заявлении Тунисского ордена адвокатов.

В ноябре Тунис стал свидетелем 746 социальных акций протеста, согласно ежемесячному индексу социальных протестов, опубликованному Форумом по экономическим и социальным правам.

Экономика Туниса сильно пострадала с тех пор, как во время революции 2011 года автократ Зин эль-Абидин бен Али был свергнут, в результате рекордного уровня инфляции, бедности и безработицы.

Шахед, находящийся у власти с августа 2016 года, выступил инициатором агрессивного плана реформ после заключения соглашения о финансовой помощи с Международным валютным фондом (МВФ), направленного на сокращение хронического дефицита бюджета.

Осуществление Шахедом соглашения с МВФ потребовало ряда мер жесткой экономии и структурных реформ, таких как сокращение субсидий на топливо, сокращение фонда заработной платы в государственном секторе и повышение налогов.

Реформам в основном противостоит влиятельный Всеобщий профсоюз (UGTT), чьи 670 000 членов составляют почти 5 процентов населения Туниса и сильно страдают от реформ.

Профсоюз призвал к частичным забастовкам 24 октября и 22 ноября в знак протеста против неспособности правительства Шахеда повысить зарплаты сотням тысяч работников государственного сектора.

Всеобщая забастовка запланирована на 17 января, через несколько дней после восьмой годовщины революции 2011 года. Это будет вторая всеобщая забастовка после всеобщей забастовки в феврале 2013 года, которая последовала за убийством известного левого адвоката.