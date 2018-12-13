Франция даст Узбекистану 150 миллионов евро на развитие

Правительство Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) в среду подписали соглашение на предоставление Узбекистану 150 миллионов евро на поддержку расходов госбюджета, сообщает Daily Sabah со ссылкой на пресс-службу министерства финансов республики.

«Сегодня в министерстве финансов состоялась церемония подписания заемного соглашения на 150 миллионов евро между Республикой Узбекистан и Французским агентством развития», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, кредит предоставлен в рамках проекта «Программа улучшения экономического управления», разработанного при содействии Азиатского банка развития (АБР) со сроком погашения 20 лет, включая шестилетний льготный период.

Реализация проекта обеспечит дополнительными источниками бюджетного финансирования государственные программы по созданию рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры регионов, добавили в Минфине.

В июле вице-премьер, министр финансов республики Жамшид Кучкаров сообщил журналистам, что Всемирный банк и АБР предоставили Узбекистану 800 миллионов долларов на поддержку бюджета.

По данным правительства страны, доходную часть бюджета на этот год планировалось обеспечить в размере 21,4% к ВВП или 62,229 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов), расходы — 21,4% к ВВП или 62,17 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов). В 2019 году госбюджет Узбекистана запланирован с дефицитом в 1,1% к ВВП.