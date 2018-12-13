Саудовская Аравия запретила миллионам палестинцев совершать хадж и умру

Саудовская Аравия запрещает более полутора миллионам палестинских граждан Израиля путешествовать по временным иорданским паспортам для совершения паломничества хаджа и умры в священном городе Мекка.

Эта мера является частью новой политики Саудовской Аравии, направленной на прекращение выдачи виз для хаджа и умры палестинцам в Иордании, Ливане, Восточном Иерусалиме и, совсем недавно, палестинцам, проживающим в Израиле, которые имеют временные проездные документы, выданные Иорданией или Ливаном. Это политика вступила в силу 12 сентября.

Этот саудовский шаг затрагивает в общей сложности 2,94 миллиона палестинцев в этих государствах, которые не имеют доступа к каким-либо другим формам проездных документов, позволяющим им отправиться в Саудовскую Аравию.

Несколько турагентов, с которыми разговаривали журналисты в Израиле, Восточном Иерусалиме и Иордании сообщили, что министерство по делам вукуфов и Ислама Иордании информировало их о том, что посольство Саудовской Аравии в Аммане запретило им обращаться за визами для тех, кто хочет приехать в Мекку.

Иорданский источник, обладающий внутренними знаниями о дипломатических делах своей страны, сообщил журналистам, что решение Саудовской Аравии является частью двустороннего соглашения с Израилем, направленного на то, чтобы положить конец «палестинской идентичности и праву на возвращение беженцев».

«Саудовская Аравия оказывает давление на Иорданию с целью натурализации палестинских беженцев в Иордании, палестинцев в Восточном Иерусалиме, а теперь и палестинцев в Израиле. То же самое может произойти в Ливане. Тогда у вас не будет проблемы палестинских беженцев», - сказал источник.

«Все это является частью двустороннего соглашения между Израилем и Саудовской Аравией. Но Иордания отказывается натурализовать палестинцев».

Иорданские депутаты говорят, что Иордания выдает временные проездные документы с 1978 года для палестинских граждан Израиля, попавших под израильскую военную оккупацию после арабо-израильской войны 1948 года.

Сауд Абу Махфуз, член парламента Иордании, сказал, что они попросили министра внутренних дел Иордании и министра вукуфов направить комитет в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, чтобы договориться об изменении политики, и призвал короля Салмана вмешаться.

«Решение затрагивает всех арабов и мусульман, имеющих право на поклонение. Мы слышали жалобы по этому вопросу с прошлого года, и мы были удивлены, обнаружив, что почти 200 туристических компаний в Иордании не могут выдать палестинцам электронную визу для умры от посольства Саудовской Аравии», сказал Абу Махфуз.

Другой иорданский депутат, Яхья аль-Сауд, сказал, что они просили о встрече с послом Саудовской Аравии в Аммане Халедом бен Фейсалом, но посольство еще не назначило дату встречи.

«На Иорданию оказывается давление. Саудовцы говорят, что только люди с постоянными паспортами могут получить визу для хаджа и умры», - сказал он.

Напомним, что до 1978 года палестинские граждане Израиля пережили три десятилетия, не имея возможности отправиться в хадж и умру, но эта ситуация закончилась, когда король Иордании Хусейн начал в координации с Лигой арабских государств политику выдачи проездных документов для них, чтобы они могли совершить хадж, один из пяти столпов Ислама.

После 2000 года Департамент гражданского состояния и паспортов Иордании в Аммане начал выдавать им временные паспорта вместо проездных, которые действительны в течение года и стоят 50 иорданских динаров (70 долларов США).

Саудовская Аравия и большинство арабских государств не признают израильский паспорт. Временный паспорт Иордании был инструментом для облегчения хаджа и умры в Мекку для палестинских граждан Израиля, имеющих израильский паспорт.

«С 1978 года нам разрешили только отправиться в хадж, но в 1990-х годах Саудовская Аравия разрешила нам ехать в умру [также]», - говорит Салим Шалата, глава комитета по хаджу и умре, который организует поездки в Саудовскую Аравию.

Шалата сказал, что ему и двум его коллегам было отказано в выдаче визы посольством Саудовской Аравии в Аммане по временным паспортам Иордании.

«Мы собирались проверить отели и другие условия поездки для нового сезона умры, который начинается 16 декабря, как мы делаем ежегодно, но визы не выдаются», - сказал он.

Шалата сказал, что палестинские граждане Израиля должны сдавать свои израильские паспорта на пограничном пункте с Иорданией, прежде чем продолжить свой путь в Саудовскую Аравию. По возвращении иорданские власти забирают иорданские временные паспорта, действительные только для одной поездки, и передают им израильские паспорта на границе.

По словам Шалата, 4500 палестинских паломников из Израиля ежегодно отправляются в хадж, и от 20 000 до 25 000 человек совершают умру.

В сентябре Саудовская Аравия запретила въезд в страну палестинцам, имеющим временные иорданские паспорта, что непосредственно затрагивает почти 634 000 палестинцев, проживающих в Иордании, и 324 000 в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Несколько турагентов, с которыми общались журналисты, рассказали, что в начале сентября им сказали, что им не следует подавать заявление на получение визы для тех, кто хочет путешествовать по временному иорданскому паспорту, хотя никаких официальных заявлений Саудовской Аравии сделано не было.

Временный паспорт Иордании - это документ, действительный в течение пяти лет, который выдается палестинцам, проживающим в оккупированном Восточном Иерусалиме, департаментом гражданского состояния и паспортов в Аммане.

Владельцы временных паспортов не имеют национального идентификационного номера и, следовательно, не имеют полных прав иорданского гражданства.

Палестинцы, проживающие в Восточном Иерусалиме, используют паспорт просто как проездной документ для перемещения из одной страны в другую, особенно в большинстве арабских государств, которые не признают израильские или выданные Израилем проездные документы.