"Потерянное поколение": рохинджа сражаются за право на образование

Мусульмане-рохинджа начинают сталкиваться с проблемой «потерянного поколения», поскольку дети как в Мьянме, так и в лагерях беженцев в Бангладеш, с трудом могут получить образование, предупреждает новый доклад.

Молодежь рохинджа, которая остается в бирманском Аракане, столкнулась с серьезными ограничениями в доступе к школьному образованию со времени вспышки насилия в 2012 году, их дети часто содержатся в отдельных учреждениях и не могут посещать обычные школы, заявила Бирманская организация рохинджа в Великобритании (BROUK) в четверг.

В Бангладеш, где более 700 000 представителей рохинджа теперь живут в разросшихся лагерях беженцев после того, как в прошлом году бежали от жестокого преследования со стороны силовиков Мьянмы, власти запретили формальное образование и даже строительство любых сооружений, которые могли бы показаться постоянными школьными зданиями.

В результате у большинства молодых людей есть возможность посещать лишь неформальные учебные центры, управляемые группами гражданского общества.

«Сейчас, как никогда, нам нужны образованные рохинджа, которые могут выступать в качестве лидеров для сообщества, но пока образование строго ограничено, это будет невозможно», - заявил Тун Хин, президент BROUK.

«Мы сталкиваемся с перспективой потерянного поколения».

«В настоящий момент рохинджа не получают какого-либо официального образования в лагерях», - говорит Джон Куинли, специалист по правам человека из организации Fortify Rights. «Это большая проблема для будущих поколений рохинджа. Мы говорим о множестве детей, которые не могут получить образование».

Обучение в 27 лагерях вокруг бангладешского Кокс-Базара проводят международные и местные НПО, а также общественные организации, и качество образования зависит от того, кто руководит центром.

В докладе, озаглавленном «Право на образование, в котором отказывают беженцам рохинджа в Бангладеш», отмечается, что классные комнаты часто переполнены и не имеют достаточных ресурсов. По словам авторов доклада, многие учебные центры расположены в собственных приютах беженцев.

Годы дискриминации в самом Аракане, "государстве апартеида", согласно Fortify Rights, сделали набор учителей серьезной проблемой.

BROUK сообщает, что среди учителей, которые прибыли в августе прошлого года, только 21 процент имели образование выше среднего уровня, потому что сегрегация в Аракане означала, что учителям рохинджа не разрешалось путешествовать, и поэтому они не могли получить доступ к государственным программам подготовки учителей.

ЮНИСЕФ, который активно участвует в обеспечении образования в лагерях, признал в августовском отчете, что в решении этой проблемы были "неизбежные" проблемы.

«Без согласованного и утвержденного учебного плана детей обучали с использованием различных материалов», - говорится в сообщении агентства ООН по делам детей. «Дети с таким энтузиазмом учились, что классные комнаты часто бывают переполнены».

По данным ЮНИСЕФ, к июлю 2018 года действовало около 1200 учебных центров, а почти 140 000 детей рохинджа были зачислены в неформальное образование.

BROUK отметил, что более 150 000 детей по-прежнему не получают какого-либо образования, особенно в возрасте от 15 до 18 лет.

Согласно BROUK, любое решение в данной ситуации требует участия сообщества, которое «в основном отсутствовало» при принятии решений по образованию.

«Как для доступа, так и для приемлемости образования важно, чтобы сообщества имели свободу создавать свои собственные школы - с учебной программой и языком по своему выбору», - говорится в отчете группы. «Хотя и политически непопулярные - такие решения должны признавать реальность и потенциально затяжной характер ситуации».

BROUK настоятельно призвал власти Бангладеш устранить все препятствия для доступа беженцев к образованию и вновь обратился к правительству Мьянмы с призывом устранить препятствия, стоящие перед меньшинством на их родине.

«Единственное долгосрочное и жизнеспособное решение кризиса находится внутри Мьянмы», - говорится в докладе. «Власти Мьянмы должны немедленно снять все ограничения прав человека для рохинджа (включая доступ к образованию и свободу передвижения) и предоставить гражданство всем рохинджа в соответствии с национальным законодательством».

Напомним, что ноябрьский план начать репатриацию рохинджа в Мьянму рухнул после того, как беженцы отказались уехать.

Репатриация, согласованная на уровне правительств без участия самих рохинджа, была отложена на неопределенный срок.