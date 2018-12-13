Ингушетия: теракт против оппозиции

Вчера, 12 декабря, в торговом центре "Ковчег" города Назрань, прогремел взрыв, погибли два человека, один из которых был активистом протестного движения.

Взрыв прогремел в седьмом часу вечера по московскому времени, но до и после взрыва очевидцы слышали выстрелы из ТД. Ситуацию проясняет деталь, которую позже подтвердят и в пресс-службе МВД. Незадолго до взрыва, примерно в 18 часов, к ТЦ "Ковчег" подъехали две машины с силовиками, в одной сотрудники силовых органов были в гражданской одежде, в другой (бронированный УАЗ) - сотрудники Росгвардии в своём полном обмундировании.

В здание забежали два силовика Росгвардии, раздались выстрелы, через некоторое время прогремел взрыв (это была граната), после взрыва снова раздались выстрелы.

После "проделанной работы" силовики выбежали из здания и были доставлены в городскую больницу якобы из-за осколочных ранений.

В ходе теракта силовиков были убиты гражданский активист и участник протестного движения против изменения границ между Ингушетией и Чечнёй, требовавший отставки нынешнего главы Ингушетии Муслим Хашагульгов, работавший охранником, а также продавец благовоний Ханиев.

После теракта на место прибыли "Уралы" с вооружёнными силовиками, территория вокруг ТЦ "Ковчег" была оцеплена до 22 часов. Тела Хашагульгова и Ханиева были доставлены в морг, но родственникам их тела отказываются отдавать.

Как и следовало ожидать, пресс-служба МВД РИ выпустила пресс-релиз, в которой убитые сами оказались виновными.

"Сегодня около 18 часов в торговом центре на ул. Картоева г. Назрани, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов.

В результате взрыва пострадали два сотрудника. (...) Ответным огнём нападавшие нейтрализованы", - сообщила пресс-служба МВД РИ.

Взрыв в торговом центре произошёл в том же самом помещении, где ранее проходили собрании Мехк-кхела (негосударственный общественный совет Ингушетии - прим. ред. ГИ), Совета тейпов Ингушетии, а также оргкомитета ингушского митинга. За неделю до этого, 6 декабря, в торговом центре силовики проводили обыски.

Сам торговый центр принадлежит оппозиционеру Идрису Абадиеву, занявшему принципиальную позицию по соглашению Евкурова-Кадырова. Бизнесмен предоставлял площадку торгового центра оппозиционно-протестным организациям для проведения собраний, за что по-видимому, его решили припугнуть ещё 6 декабря, когда в ТЦ были проведены "маски-шоу" с обысками и окружением здания вооружёнными силовиками.

Вбросы о том, что глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров ответит протестному движению репрессиями, стали поступать после решения Конституционного суда РФ 6 декабря, по которому Магасский сговор Евкурова-Кадырова 26 сентября был признан законным. За день до этого, 5 декабря, телеграм-канал "Незыгарь" опубликовал пост о финансировании протестов в России.

"Как сообщает источник, протесты в Ингушетии и Приморье имеют один источник финансирования - наличные деньги на организацию протестов поступали через фирмы-однодневки из Татарстана.

Прямое отношение к финансированию акций имеет некий латвийский "Норвик-банк.

Говорят, что силовые структуры сейчас внимательно изучают эти каналы", - сообщает "Незыгарь".

А уже в ночь на 13 декабря "Незыгарь" опубликовал новую информацию по раскрутке этого дела.

"Сотрудники ФСБ в результате спецоперации пресекли финансирование террористической и экстремистской деятельности в Дагестане, Чечне и Ингушетии. По словам источника, это одна из самых серьёзных крупномасштабных операций спецслужб за последние 20 лет.

В ближайшее время, как сообщают, федеральные каналы покажут репортаж с оперативным видео спецоперации", - сообщает телеграм-канал.

Даже если предположить, что источник "Незыгаря" сильно преувеличивает масштаб дискредитации протеста, взрыв в ТЦ "Ковчег" свидетельствует настрое республиканских властей и федеральных силовиков подавить ингушский протест, который на региональном уровне может вдохновлять народы Северного Кавказа не меньше, чем россиян протесты во Франции.