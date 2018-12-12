На Урале преследуют имама Мухтара Фархутдинова

Журналист и общественный деятель Расул Тавдиряков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о новом безосновательном гонении на мусульман Южного Урала. Приводим его пост почти полностью:

«Итак всё по порядку. В селе Муслюмово проживает один очень уважаемый аксакал имам Мухтар Фархутдинов. Мухтар абый много лет работал имамом-мухтасибом Кунашакского района, своим трудом с помощью односельчан он возвел в селе мечеть и зарегистрировал в ней религиозную общину. Документы на собственность земельного участка и строения (молельный дом) он получил в надлежащем порядке в 2007 году.

Некоторое время назад у имама Фархутдинова возникли некоторые разногласия с муфтием Челябинской области в части религиозного просвещения населения. Хоть Мухтар абыю уже 80 лет, он проводит активную работу с населением, занимается просвещением молодежи, организовывает детские лагеря и другие мероприятия.

Это, по всей видимости, не устраивало муфтия и его окружение, которые из религии создали бизнес, а мечети превратили в точки по продаже обрядовых услуг.

Началась травля Мухтар абыя, о которой я писал ранее. В доме у имама и мечети прошли обыски, была изъята "литература экстремистского толка". А апофеозом этого беспредела стало решение судьи Кунашакского районного суда Насыровой Диляры Мухарамовной о признании права собственности на землю и на здание недействительным и передачи их в собственность администрации района.

А муфтий Раев, как и следовало ожидать, в этом судебном процессе выступил на стороне истца(!) с ходатайством о передачи мечети в собственность Духовного Управления.

На судебное заседание изъявили желание приехать журналисты, но в последний момент отказались, ссылаясь на указание свыше.

А теперь прикиньте такую ситуацию, вы получили участок земли у государства (например, по программе многодетной семьи), построили дом, зарегистрировали там общину и стали вместе с соседями в нём молиться и читать Коран. Об этом узнал муфтий, ему этот дом понравился, он договорился с местными гос.органами и у вас просто взяли и тупо, вопреки всем законам, всё экспроприировали, а вас вышвырнули на улицу. Это в лучшем случае, а то могут ещё и "за найденную экстремистскую литературу" жестоко покарать?

Вот так вот и живём: Сила рождает право, хотя должно быть: Право рождает силу!»

Фото взято со страницы Расула Тавдирякова