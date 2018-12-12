Мусульманские республики РФ лидируют в рейтинге отсутствия вредных привычек

Жители северокавказских республик возглавили рейтинг по неприятию вредных привычек, на последних строчках - регионы Сибири и Дальнего Востока, при этом главным фактором таких показателей стала вовсе не экономика, а география, традиции и история.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг по данным Росстата и Генеральной прокуратуры РФ подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: алкоголизм, наркомания и табакокурение. При составлении рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году.

Как показало исследование, главным фактором неприятия вредных привычек стала не столько экономика регионов, сколько их географическое положение, но самое главное — традиции, укорененные в религиозной культуре.

Поэтому, отнюдь не случайно, на лидирующих позициях разместились северокавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции. 16-е место в рейтинге занял Татарстан.

Замыкают список Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. Москва занимает в рейтинге 57-ю строку.

Что ж, это тот случай, когда оказаться на в первых местах еще более почетно, чем выиграть кубок мира по футболу. С чем и поздравляем братьев и сестер из названных республик, желая им и впредь показывать еще лучшие результаты.