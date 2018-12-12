Операция «Щит Нетаньяху» или как сделать карьеру на страхе

Во вторник Израиль заявил, что обнаружил еще один туннель ливанского движения «Хизбалла», проникающий на его территорию из Ливана - третий с тех пор, как началась операцию по поиску и уничтожению туннелей вдоль границы на прошлой неделе.

Военные не раскрыли точное местоположение туннеля, но заявили, что он «не представляет непосредственной угрозы».

Между тем, вся операция израильтяне по уничтожению так называемой сети «атакующих туннелей», построенных ливанским движением «Хезболла» вызывает большие подозрения, как пишет CJ Werleman на страницах Middle East Eye.

В течение последних нескольких лет, согласно официальной израильской версии, возможность появления боевиков ХАМАС из туннелей, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и ракетами, для захвата гражданских лиц, стала кошмаром каждого израильтянина, живущего рядом с осажденным сектором Газа. Сейчас правительство раскручивает ту же угрозу среди общин, расположенных на ливанской границе.

«Израильская армия начала операцию «Северный щит» с целью нейтрализации террористических туннелей из Ливана», - пояснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Мы гордимся командирами и солдатами нашей армии, которые проводят сложные операции ... Любой, кто пытается нанести вред Израилю, заплатит высокую цену».

Естественно, что аналитики, эксперты и даже израильские военные чиновники вышли в эфир, чтобы предупредить о вероятности новой израильско-ливанской конфронтации, которая станет первой после катастрофической войны 2006 года.

Эти предупреждения о пожаре, сере и погибели, однако, упускают пресловутый лес за деревьями. Израиль и, тем более, Нетаньяху, не стремятся к войне с «Хезболлой» на юге Ливана, и эти туннели не представляют реальной угрозы для безопасности Израиля.

В лучшем случае, или в том, что представляло бы собой наихудший сценарий для Израиля, из этих туннелей могут проскочить два десятка боевиков "Хезболлы", чтобы затем "разойтись, занять ключевые позиции и начать использовать снайперов и противотанковые ракеты" против израильской армии, прежде чем их убьют относительно быстро.

Более того, Нетаньяху охарактеризовал эти туннели как «нарушение суверенитета Израиля». Если это так, почему он приказал военным атаковать эти туннели только на израильской стороне границы? С каких это пор Израиль не отвечает на атаки подавляющими и зачастую непропорциональными действиями?

Он может легко уничтожить львиную долю этой туннельной инфраструктуры на ливанской стороне границы, не беспокоясь о том, что «Хезболла» втянется в конфликт, в котором она не готова в полной мере участвовать, учитывая ее постоянные обязательства перед режимом Асада в Сирии.

В конечном счете, операция «Северный щит» - это циничный маркетинговый трюк, задуманный по замыслу, чтобы защитить только одного человека: израильского премьер-министра.

Йоэль Хассон, оппозиционный член израильского парламента, спросил: «Это операция «Северный щит» или операция «Щит Нетаньяху»?

Даже израильская общественность, на которую так часто влияют предупреждения о катастрофической гибели, не покупает то, что продает Нетаньяху, а опрос показал, что 58 процентов избирателей считают, что премьер-министр преувеличивает «проблемы безопасности», пытаясь предотвратить выборы и сохранить свою хрупкую власть.

Не случайно, антитуннельная операция Нетаньяху была начата всего через два дня после того, как израильская полиция рекомендовала предъявить ему обвинение во взяточничестве, мошенничестве и других преступлениях, обвинив его в «торговле регулятивными льготами для освещения новостных сообщений» - возможно, самые серьезные обвинений в коррупции против него.

Известный израильский политолог Шломо Авинери сказал The New York Times, что, хотя туннели представляют собой «законную» проблему, они «омрачены тем фактом, что они преувеличены, представлены как нечто большее, чем есть, и работают на благо Нетаньяху политически». Все должно быть деконструировано с точки зрения избирательной кампании».

Салех аль-Наами, специалист по делам Израиля, был более напорист в своем анализе, описав антитуннельную операцию Нетаньяху как «пропагандистский трюк», предназначенный лишь для того, чтобы отвлечь внимание от его неудавшейся секретной операции в Газе в прошлом месяце.

Нетаньяху построил всю свою публичную карьеру на превращении страха в оружие политики. Всякий раз, когда он сталкивается с препятствиями на выборах, особенно в связи с приближением выборов, Нетаньяху использовал палестинцев, Иран, африканских мигрантов и «Хизбаллу» в качестве опоры в своих усилиях по мобилизации поддержки для него и / или его правительства.

Достаточно вспомнить, как он прибег к откровенному и бесстыдному расизму, чтобы добиться полной победы на выборах 2015 года, когда он предупредил: «Арабские избиратели толпами идут на избирательные участки».

Когда его партия «Ликуд» проиграла на выборах 1992 года, Нетаньяху попытался укрепить свою власть над партией, придумав иранскую угрозу, предупредив тогда, что Тегерану осталось «от трех до пяти лет», чтобы получить ядерное оружие.

Другими словами, Нетаньяху - циничный оппортунистический политик, который извлекает выгоду из самых глубоких страхов израильской общественности. Не за горами следующие выборы, и он видит искусственную, странную войну с "Хезболлой" как выход из своего собственного политического кризиса.