Главэстаповца сгубили женщины: о прибыльности "борьбы с экстремизмом"

В комичную ситуацию попал главный "антиэкстремист" РФ генерал-майор Тимур Валиуллин (на фото), начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму (так называемый Центр "Э", в народе - "Эстапо"). По данным ведущих российских СМИ, имеющих источники в спецслужбах страны, в ближайшее время он должен быть освобожден от должности, поводом для чего послужили его любовные похождения прямо на рабочем месте.

Сообщается, что мента Валиуллина к другому менту - его любовнице и подчиненной, приревновал третий мент - его жена. Последняя при этом не просто мент, а еще и бывший полковник полиции. Она явилась на его рабочее место и застукала его с ментом-подчиненной званием пониже, после чего решила уничтожить своего неблаговерного муженька.

Как ей, судя по всему, это удалось? Среди наших читателей вряд ли есть те, кто поверят, что члена высшего звена паханата российских силовиков могут отстранить от должности за "шалости", хоть с подчиненной, хоть на рабочем месте. Чай не Америка.

Сгубило же любвеобильного антиэкстремиста то, что его разъяренная полковница слила руководству силовых структур и страны (что сейчас одно и то же) информацию о недвижимости защитника скреп за рубежом, в частности, в Италии и Болгарии. Причем, подтверждена она была соответствующими документами.

Вся эта история была бы очень смешна, но смешного в ней, на самом деле, мало. Не в том, что очередной защитник скреп спалился на наличии у него двойного гражданства или недвижимости за рубежом. И даже не в том, что действующим чиновникам по законам, принятым самим паханатом, прямо запрещено иметь такую недвижимость.

Просто надо понимать, что Валиуллин это не один из тех безобидных и даже полезных для ослабления этого режима коррупционеров, которые переводят в личные активы средства агрессивного государства, тем самым ослабляя его потенциал и приближая его конец.

Надо понимать, что бюджеты ЦПЭ, с которых его руководство может пилить себе средства на особняки в Италии, Болгарии и т.д., выделяются конкретно на аресты, пытки, а нередко и бессудные убийства тех, кого таким как Валиуллин и его подчиненные, выгодно представлять в качестве врагов государства. То есть, всех инакомыслящих, инаковерующих, да и просто случайных людей, оказавшихся жертвами их провокаций, как это было со школьниками из созданной агентом спецслужб организации "Новое величие".

И то, что хотя бы иногда хоть кого-то из них расплата, причем, в такой комичной и унизительной форме, настигает уже в этой жизни, не может не радовать. Просто надо понимать, что от перемены мест слагаемых сумма этого конвеера террора и распила не изменится. Пока не выступят - не ревнивые жены против его винтиков, а ревностные граждане против него как такового.