Джамаль Хашакджи: человек года по версии журнала Time

Американский журнал Time назвал "человеком года" группу журналистов, в числе которых - колумнист Washington Post Джамаль Хашакджи, убитый в октябре при так до конца и не выясненных обстоятельствах, сообщает BBC.

В группу также вошли редактор оппозиционного филиппинского портала Мария Ресса, журналисты агентства Рейтер Ва Лон и Кья Со, осужденные в Мьянме за расследование насилия в отношении мусульман-рохинджа, а также коллектив американской газеты Capital Gazette, на редакцию которой в июне было совершено вооруженное нападение.

Time назвал этих журналистов "стражами" (Guardians). На портале издания отмечается, что они выбраны персонами года "за рискованный поиск правды, за неидеальный, но необходимый поиск фактов, за смелые высказывания и выступления".

В шорт-лист претендентов на звание "Человека года", опубликованный накануне, вошли, среди прочих, президент России Владимир Путин, американский спецпрокурор США Роберт Мюллер, президент США Дональд Трамп и супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган.

В статье Time под названием "Стражи" и война за правду" упоминаются и другие журналисты, пострадавшие в результате преследований властей или нападений. Среди них - заместитель главного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую в октябре прошлого года напал вооруженный ножом мужчина. Авторы статьи напоминают, что нападение было совершено вскоре после того, как государственные российские СМИ обвинили ее в работе в интересах США.

Авторы статьи также упоминают бывшего журналиста "Новой газеты" Аркадия Бабченко, живущего в Киеве. В мае он принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины, которая инсценировала его собственную смерть. СБУ и сам Бабченко утверждали, что таким образом удалось предотвратить покушение на журналиста, организованное при участии российских властей. Как отмечает Time, сегодня Бабченко приходится пользоваться услугами телохранителей, когда он отправляется участвовать в ток-шоу, посвященному ситуации в России.

Снова напомним, что саудовские власти связались явно не с тем журналистом. Многие ли слышали имя Хашакджи до того, как саудовские лидеры решили, что убийство это лучший способ заставить его замолчать?

Примечательно, что Джамаль Хашакджи это первый «человек года» по версии Time, ставший таковым после своей смерти. Напомним, что в свое время «человеком года» признавались такие личности, как Мохаммед Моссадык, аятолла Хомейни, Анвар Садат, а также Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Владимир Путин и другие.