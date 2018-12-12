США причастны к трагедии в Йемене

Авиабомбы, проданные США арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, стали причиной трагедии и разрушений в Йемене, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на The New York Times.

Издание опубликовало истории о людях, погибших в результате бомбардировки населенного пункта Архаб недалеко от столицы Йемена Саны в сентябре 2016 года.

ВВС арабской коалиции нанесли удары по району, где группа жителей Архаба рыла колодец. В результате многие погибли, некоторым людям оторвало конечности.

Несмотря на то, что со дня трагедии прошло уже два года, в населенном пункте все еще сохранились следы разрушений, пишет газета.

Медики пытались помочь раненым в результате бомбардировки, но их возможности были ограничены из-за отсутствия необходимого оборудования. Об этом рассказал один из врачей йеменской больницы, историю которого приводит The New York Times.

Газета опубликовала фото йеменцев, лишившихся конечностей в результате бомбардировок.

По данным Human Rights Watch, в результате бомбардировки Архаба погиб 31 мирный житель, в том числе три ребенка, еще 42 получили ранения, сообщает издание.

Авиабомбы, которые сбрасывали на Архаб самолеты арабской коалиции, были произведены техасской компанией General Dynamics, пишет газета.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.