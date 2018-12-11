"Можно убить ВСЕХ палестинцев", - израильские лидеры

Ави Дихтер (на фото), депутат и глава комитета обороны Кнессета (парламента Израиля), заявил о возможности и желательности убийства всех палестинцев.

Отвечая на вопрос журналистов о действиях сионистских военных во время Марша возвращения изгнанников из Палестины, он сказал, что "у израильской армии есть достаточно пуль для каждого палестинца". По словам Дихтера, чтобы предотвратить возврат палестинских беженцев, израильская армия будет использовать все средства, включая летальные, совершенно не заботясь о последствиях этого.

С ним согласился Гилад Эрдан, министр общественной безопасности Израиля, заявивший, что число жертв при пресечении возврата палестинцев на родину "не имеет значения, потому что они все в любом случае нацисты".

В целом, израильским политикам из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху можно даже выразить признательность за то, что они не приукрашивают реальность сионистского государственного террора, а откровенно обнажают его суть перед всем миром.

Правда, непонятно, почему в таком случае они используют понятие "нацисты" в негативном ключе. Ведь их откровенным призывам к истреблению мирных людей могли бы удивиться даже немецкие нацисты, которые публично таких заявлений все же не делали.