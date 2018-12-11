В Таджикистане родителей могут призвать к ответу за то, что отправили детей изучать Ислам за границу.

«Требуй знания, если даже придется отправиться за ним в Китай» - это известное высказывание, приписываемое Посланнику Аллаха, мир ему. Некоторые ученые указали, что хадис крайне слабый и даже выдуманный, другие считают, что наличие множества цепочек его передач дает возможность возвести его в ранг достоверного на основе этих доказательств. Как бы то ни было, основный смысл хадиса — о том, что знания необходимо требовать, даже если для этого придется отправиться в дальнюю страну — является бесспорным. И более тысячи лет мусульмане отправлялись в рихлят, в странствия за знаниями, из самых дальних уголков земли. Особенно, ценилось путешествие к древним центрам знания, таким как Медина, Каир, Багдад, Дамаск и т.д.

Но сегодня некоторые правительства мусульманских стран изо всех сил стараются препятствовать получению таких знаний.

Нижняя палата парламента Таджикистана рассматривает поправки к закону РТ «Об ответственности родителей за воспитание детей», согласно которым родители, незаконно отправивших детей в зарубежные религиозные учебные заведения, будут привлечены к ответственности. Поправки к закону были обсуждены на заседании правительства страны в конце прошлого месяца, сообщает Радио Озоди.

Источник в таджикском парламенте 7 декабря сообщил Радио Озоди, что родителям студентов, незаконно изучающих религию за рубежом, грозит крупный штраф. Однако, о какой сумме идет речь, он не уточнил.

По данным МВД Таджикистана, на сегодняшний день число граждан страны, которые получают незаконное религиозное образования за пределами страны составляет 289 человек. «За девять месяцев 2018 года властям Таджикистана удалось вернуть на родину 68 граждан, которые незаконно получали религиозное образования за рубежом», - сообщил в прошлом месяце пресс-центр правоохранительного ведомства Таджикистана.

Напомним, парламент Таджикистана в мае 2011 года одобрил поправки в закон «О свободе совести», согласно которым желающие изучать религию за рубежом обязательно должны получить согласие правительства. Разрешение, которое выдается уже после получения в Таджикистане начального религиозного образования, должно быть оформлено в Министерстве образования и Комитете по делам религий.

По словам источника в парламенте, будут находиться под строгим контролем лица, легально обучающиеся в исламских вузах за рубежом, также будут находиться под контролем.

«Прежде чем дать разрешение на изучение религии за пределами страны, власти через диппредставительств Таджикистана собирают информацию о вузе: имеет ли официальную лицензию, как проходит процесс обучения, какие предметы предстоит изучать будущему студенту. Это необходимо для того, чтобы студенты зарубежных исламских университетов не попали в сети различных террористических и экстремистских групп»,- сказал источник.

Он отметил, что в поправках речь идет только о родителях студентов, обучающихся в религиозных учебных заведениях.

Кампанию по возвращению тех, кто уехал учиться в зарубежные медресе, власти Таджикистана запустили в начале 2010-х годов. Президент Эмомали Рахмон заявил тогда, что за границей они якобы «становятся не муллами, а террористами».

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана говорит, что более 3 тыс. граждан, незаконно получающих религиозное образование в Йемене, Сирии, Египте, Пакистане, Афганистане, Ираке и Иране, были возвращены на родину.