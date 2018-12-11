В Египте 8 полицейских судят за пытки заключенного

Вчера египетский уголовный суд отложил слушание дела восьми египетских офицеров, обвиняемых в применении пыток к заключенному, что привело к его смерти.

Слушание было отложено, заявил суд, чтобы предоставить достаточно времени для заслушивания показаний свидетелей. Семь офицеров будут содержатся в тюрьме до следующего судебного заседания, которое назначено на 14 января. Еще один из обвиняемых был освобожден под залог.

Все восемь офицеров были обвинены в том, что пытали Махмуда Хусейна до смерти, чтобы заставить его признаться в убийстве бабушки и краже ее драгоценностей.

Суд выслушал, как сотрудники якобы связали заключенного и по очереди избивали его; руками, ногами и палками. Они также продолжали бить его электрическим током по разным частям тела.

Позже Хусейн был также предположительно распят на деревянном кресте, раздет и избит до смерти.

Хотя этот случай касается уголовного дела, по нему мы можем представить методы египетской полиции вообще.