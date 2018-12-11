В Афганистане смертник взорвал конвой силовиков

По меньшей мере четыре человека погибли и еще шесть получили ранения после того, как террорист-смертник совершил нападение на конвой сил безопасности в афганской столице Кабуле в ходе последней атаки, совершенной талибами.

Взрыв произошел в районе Пагман в западном Кабуле рано утром во вторник, когда конвой возвращался с ночной операции, сообщил агентству AFP пресс-секретарь министерства внутренних дел Наджиб Даниш.

«До сих пор не ясно, был ли злоумышленник на своих ногах или управлял транспортным средством», - сказал Даниш.

Другой сотрудник службы безопасности, пожелавший остаться неназванным, сказал, что смертник применил автомобильную бомбу для нападения на колонну.

Нападения на афганских силовиков со стороны талибов в этом году привели к рекордно большим потерям сотрудников службы безопасности.

Раннее утреннее нападение в Кабуле произошло через несколько часов после ночного нападения боевиков талибов на контрольно-пропускном пункте в Аргистане, районе на юге провинции Кандагар. По меньшей мере восемь полицейских были убиты, по данным провинциального управления СМИ.

По данным Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), в ходе нападений по всей стране с января по сентябрь этого года было убито 2798 гражданских лиц и 5252 получили ранения.

В прошлом месяце президент Ашраф Гани заявил, что с начала 2015 года было убито 28 529 афганских силовиков что намного выше, чем все, что признавалось ранее. Это в среднем около 20 солдат, убитых каждый день.

Всплеск насилия начался как раз, когда США настаивают на мирном разрешении 17-летнего конфликта, в то время как талибы все чаще устанавливают контроль над обширными районами страны.

Администрация президента США Дональда Трампа ведет прямые переговоры с талибами, которые были свергнуты после вторжения под руководством США в 2001 году. Официальные представители талибов провели трехдневные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзада в Катаре, направленные на возобновление мирного процесса.

В прошлом месяце президент Гани сформировал команду из 12 человек для проведения мирных переговоров с талибами, поскольку его правительство пытается заключить мир в преддверии президентских выборов в следующем году.