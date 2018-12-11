Парламент Израиля утвердил список 200 новых общин, где нельзя жить неевреям

Комитет израильского кнессета по законодательным вопросам одобрил 9 декабря 200 дополнительных общин, в которых могут быть запрещены нееврейские жители, сообщает Arab48.

Депутат кнессета Бецалель Смотрич из партии «Еврейский дом» инициировал законопроект о добавлении новых общин в список областей, которые имеют право выбирать семьи и лиц, планирующих переехать в них.

Большинство из 700 общин, которые пользуются этим правом, базируются в Галилее. Критики говорят, что эта расистская политика является еще одним средством, с помощью которого Израиль планирует иудаизировать районы и стереть их палестинскую историю, запретив арабам жить в них.

Смотрич утверждает, что закон нужен, потому что неевреи не поспевают за социальной структурой общин.

Отметим, что сам принцип - когда люди, живущие в каком-либо сообществе, могут выбирать, с кем им рядом жить - ничем не плох. И не было бы проблем, если бы палестинцы обладали бы тем же правом, пусть даже в рамках одного с евреями государства.

По сути же, на глазах всего мира Израиль узаконил то, что в похожем случае еще три десятка лет назад называли «апартеидом». Напомним, что южноафриканский апартеид тоже оправдывали тем, что черные не вписываются в социальную структуру.