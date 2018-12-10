Глава Amnesty International поддержал правозащитника Оюба Титиева

Накануне намеченного на сегодня, 10 декабря, заседания суда по делу главы грозненского отделения Правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в его поддержку выступил генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Куми Найду. Он опубликовал свое фото в футболке с изображением Титиева и призвал власти России и Чечни освободить правозащитника.

Дата заседания суда по делу Титиева совпала с 70-летием со дня ратификации Всеобщей декларации прав человека, отметила директор по Восточной Европе и Центральной Азии правозащитной организации Мари Струтерс.

"Оюб Титиев ни дня не чувствовал себя в безопасности за 17 лет, в течение которых он боролся за права человека в Чечне. Я солидарен с ним и призываю президента Российской Федерации и прокуратуру Чечни освободить Оюба немедленно!" - написал в Twitter генсек Amnesty International Куми Найду.

Напомним, что глава грозненского "Мемориала" с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков.

Ранее, 4 декабря, Amnesty International опубликовала на своем сайте обращение с призывом поддержать кампанию в защиту Титиева. Правозащитники предложили направлять письма с требованием освободить Титиева президенту и генеральному прокурору РФ, а также прокурору Чечни.