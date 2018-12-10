В Узбекистане полицейские поклялись на Коране не брать взятки

В Ташкентской области Узбекистана сотрудники правоохранительных органов поклялись на Священном Коране, что "не будут брать взятки" и "заниматься вымогательством", сообщает издание "Озодлик".

Фотография, на которой запечатлена церемония такой "клятвы" сотрудников милиции Юкоричирчикского района, распространилась в узбекском сегменте социальных сетей.

По словам одного из сотрудников, попросившего не разглашать его имя из-за опасений быть уволенным, церемония присяги милиционеров прошла при участии главного имама района.

Как сообщил "Озодлику" сотрудник Министерства внутренних дел Узбекистана, церемония присяги сотрудников правоохранительных органов проводится в рамках государственной программы по противодействию коррупции, целью которой является обеспечение исполнения постановления президента Узбекистана "О мерах по реализации положений закона Узбекистана "О противодействии коррупции".

Дежурный инспектор РОВД Юкоричирчикского района отказался отвечать на вопросы репортера "Озодлика" о прошедшей церемонии присяги сотрудников милиции и попросил "обратиться со всеми вопросами к руководству".