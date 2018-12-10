Хасан Рухани: Европу захлестнет волна наркотиков после санкций в отношении Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу предупредил западные страны, что они столкнутся с массовым притоком наркотиков, если Иран будет ослаблен санкциями США.

Рухани выступил в Тегеране на шестисторонней конференции по борьбе с терроризмом, на которой присутствовали спикеры парламентов Афганистана, Ирана, Пакистана, Турции, Китая и России.

В своих комментариях по государственному телевидению Рухани сказал, что ослабленный Иран будет менее способен бороться с незаконным оборотом наркотиков.

«Ослабляя Иран санкциями, многие не будут в безопасности», - сказал он. «Тем, кто нам не верит, хорошо посмотреть на карту».

Иран лежит на главном пути наркотрафика между Афганистаном, Европой и государствами Персидского залива. Афганистан является крупнейшим в мире производителем опия, а его провинция Гильменд является крупнейшим регионом, производящим опий. Опиум является сырьем для героина, и афганские фермеры собирают около 80 процентов мирового снабжения, согласно отчетам ООН.

Напомним, что экономика Ирана пошатнулась после того, как США вновь наложили санкции, снятые ранее по «ядерному соглашению» Тегерана с мировыми державами. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и начал восстанавливать санкции. Рухани назвал санкции США "экономическим терроризмом".

Интересно, что аргумент Рухани против санкций возвращается к популярному аргументу ante murales — защитников Европы от напастей с востока. На Ближнем Востоке едва ли не каждая серьезная политическая сила старается убедить европейцев, что без них то Европу давно бы уже наводнили террористы, беженцы и наркоторговцы. На вскидку, на роль таких же защитников Европы претендуют Турция, Израиль и даже террористическая РПК.

Впрочем, заезженная распространенность аналогии не означает, будто у нее нет действительных оснований. Как и Эрдоган в случае с беженцами, Рухани прав в случае с наркотрафиком.

Иран платит достаточно высокую цену за борьбу с незаконным оборотом наркотиков, так как ряд пограничников убивают в ходе войны с контрабандистами наркотиков каждый год. Ежегодно в стране сжигается около 100 тонн изъятых наркотиков.

Иран также жаловался на обвинения в том, что он нарушает права человека, казня осужденных контрабандистов наркотиков, что составляет 73 процента казней в Иране.

Только в 2013 году Иран потратил более 26 миллионов долларов (95,5 миллиона дирхамов) на рытье рвов, возведение стен и насыпей, создание новых блокпостов и установку колючей проволоки вдоль своей 2000-километровой границы с Афганистаном и Пакистаном, согласно правительственной статистике.

По словам официальных лиц, до 2016 года Иран ежегодно тратил около 2,5 миллиардов долларов на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.