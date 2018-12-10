Дело Джамаля Хашкаджи: «Саудовская Аравия не выдает своих граждан»

В воскресенье министр иностранных дел Саудовской Аравии подтвердил отказ королевства на требования о выдаче подозреваемых, связанных с убийством журналиста-диссидента Джамаля Хашакджи, чего добивался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не выдаем наших граждан», - сказал Адель аль-Джубейр, когда его спросили о постановлении турецкого суда об аресте двух подозреваемых в Саудовской Аравии, на итоговой пресс-конференции саммита государств-членов Совета сотрудничества стран Залива.

«Мне интересно, что страна, которая не предоставляет нам информацию в легальном формате ... выдает ордера на арест», - сказал он.

Главный прокурор Стамбула на прошлой неделе подал ордера на арест Сауда аль-Кахтани, главного помощника наследного принца Мухаммада бин Салмана, и генерала Ахмеда аль-Асири, который занимал должность заместителя главы внешней разведки.

Турецкие официальные лица заявили, что прокуратура пришла к выводу, что существует «сильное подозрение», что двое подозреваемых были среди лиц, планировавших убийство Хашакджи 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственный прокурор Саудовской Аравии заявил, что приказ о возвращении Хашакджи был получен от Асири, и что Кахтани запретили куда-либо уезжать. Джубейр отказался подтвердить или опровергнуть, были ли эти люди в настоящее время задержаны, переадресовав вопрос саудовскому государственному прокурору.