Амман и Дамаск нормализуют отношения

С победами асадитской армии приходит и постепенная нормализация отношений Дамаска с мусульманскими соседями.

15 октября Иордания и Сирия вновь открыли жизненно важную сухопутную границу, закрытую с 2015 года, а почти месяц спустя, 19 ноября, парламентская делегация Иордании отправилась в Дамаск, что, по мнению обеих стран, стало важным шагом на пути к восстановлению отношений, которые рухнули с началом сирийской войны в 2011 году. Башар Асад принял делегацию нижней палаты из девяти членов, возглавляемую ветераном парламента Абдуль-Каримом аль-Дугми, в день их прибытия.

Обращаясь к Jordan Times после возвращения делегации в Амман 25 ноября, Дугми охарактеризовал визит как «полный успех» на всех фронтах, добавив, что обсуждения с Асадом касались восстановления иордано-сирийских отношений до уровня, «столь же сильного, как они были до 2011 года» и возвращения Сирии (то есть, асадитского режима) в Лигу арабских государств. Кроме того, по словам Дугми, переговоры с Асадом и другими сирийскими официальными лицами охватывали вопросы торговли, транспорта и туризма, а также проблему иорданских заключенных в Сирии.

«У нас были очень братские дискуссии с президентом Асадом, который начал с того, что передал приветствие Его Величеству королю Абдаллаху и всем иорданцам, подчеркнув его заинтересованность в установлении прочных отношений с Иорданией», - сказал Дугми.

В интервью российскому информационному агентству «Спутник» в Дамаске 21 ноября Дугми заявил, что обсуждал вопрос о задержании иорданцев в Сирии с Асадом и министром юстиции Сирии Хишамом аш-Шааром. Он добавил, что Асад пообещал освободить и амнистировать большую часть иорданцев, содержащихся в сирийских тюрьмах, и попросил у своих посетителей список их имен. Днем позже иорданские новостные сайты сообщили, что по приказу Асада Сирия освободила иорданца, который содержался под стражей около месяца.

Как сообщает Ammonnews.net, один парламентарий, Кайс Заядин, сказал, что Аш-Шаар сообщил делегации, что сообщения о том, что в Дамаске есть список с тысячами имен иорданских граждан, разыскиваемых в Сирии, были сфабрикованы.

Наблюдатели в Аммане считают, что парламентский визит не мог состояться без одобрения высокопоставленных чиновников. Сообщалось, что, когда парламентская делегация находилась в Дамаске, министр транспорта Иордании Валид аль-Масри 21 ноября направил официальное приглашение своему сирийскому коллеге Али Али Хмуду приехать в Амман, чтобы обсудить пути активизации Иордано-сирийской наземной транспортной компании, работа которой была приостановлена ​​после закрытия границы. Визит Хмуда в Амман станет первым для сирийского асадитского чиновника с 2011 года.

Оттепель в отношениях между Амманом и Дамаском последовала за крупными военными победами асадитского режима в этом году, в частности захвата южной провинции Дараа в июле. Россия подталкивает обе стороны к открытию их границы и репатриации сирийских беженцев из Иордании. 2 декабря телеканал «Аль-Мамляка» сослался на сообщение Министерства обороны России о том, что с июля более 25 000 сирийских беженцев вернулись через пограничный переход Джабер-Насиб. Согласно статистическим данным, собранным Организацией Объединенных Наций, в Иордании зарегистрировано более 600 000 сирийских беженцев.

Иорданские бизнесмены надеются, что открытие границ даст заторможенной экономике Иордании столь необходимый импульс и предоставит им возможность участвовать в будущих проектах реконструкции в Сирии.

Отметим, что Иордания смягчила свою риторику по сирийскому кризису с тех пор, как Россия вмешалась в войну в 2015 году, когда король Абдуллах II и высокопоставленные официальные лица подчеркивали необходимость политического решения, гарантирующего территориальную целостность страны. 23 ноября министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что достижение политического решения неизбежно и восстановит решающую роль Сирии для стабильности в регионе.

И все же, хотя большинство иорданцев приветствует открытие границы с Сирией, они по-прежнему разделены в отношении будущего двусторонних связей. В своей статье в «Аддустуре» 26 ноября политолог Ораиб аль-Рантави указал на противников нормализации отношений с асадитским режимом, особенно среди членов исламских движений в Иордании, которые поддержали сирийское восстание. С другой стороны - левые панарабисты, которые поддерживают последние шаги по восстановлению полных отношений.

Рантави считает, что большинство иорданцев являются прагматиками, которые поддерживают постепенную нормализацию, служащую интересам Иордании в области безопасности, экономики и политики, но в то же время не обязательно поддерживает политику Дамаска. «У нас есть отношения со многими правительствами, с политикой которых мы не согласны, например, с Израилем», - написал Рантави. «Что является важным, так это обеспечение наших национальных целей, и если это означает, что мы должны медленно открываться для Сирии, то почему бы и нет?»

Другой обозреватель «Аддустур», Махер Абу Таир, написал 26 ноября, что Иордания предпримет небольшие шаги для восстановления отношений с Сирией в соответствии с арабскими, региональными и международными обстоятельствами. «Что важно, и, как сказал президент Асад, это то, что мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое, и это хорошее послание, на которое мы должны опереться», - написал Абу Таир. «Сирийская проблема также является региональной, и мы являемся частью региона, и продвижение вперед связано с общими арабскими вызовами, такими как кризис с Ираном».

Внезапное потепление в двусторонних связях могло быть вызвано отчасти возможными изменениями регионального политического климата. 2 декабря «Аль-Джазира» сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты открыли обратный канал для посредничества в политическом примирении между Сирией и Саудовской Аравией. Были отмечены сообщения о том, что Абу-Даби готовится открыть свое посольство в Дамаске. Иордания будет наблюдать за этими событиями, обдумывая свой следующий жест в отношении Сирии.

Так или иначе, все те, кто еще недавно справедливо называл Башара Асада кровавым тираном и убийцей своего собственного народа, в ближайшие годы будут петь песни об арабском, региональном и вероятно мусульманском единстве, восстанавливая связи с Дамаском, и стараясь вычеркнуть из памяти свою прежнюю позицию, словно ее и не было.