Как израильская армия губит честь и психику евреек

В просионистских кругах существует весьма привлекательный образ израильской армии, особый шарм которой якобы придает служба в ней женщин. Симпатичные (и не очень), улыбающиеся девушки в военной форме на многочисленных фотографиях и постерах как бы призваны убедить наивного обывателя в цивилизационном превосходстве "продвинутых и прогрессивных сионистов" над "замшелыми арабами, кутающими своих женщин в хиджабы и никабы и держащими их взаперти".

Жизнь, однако, далека от этой гламурной картинки. Об этом повествует новый фильм "Левия", снятый отслужившей в израильской армии Реут Шемеш, и одноименная пьеса, поставленная ей же. Сама Шемеш служила в военной разведке, после службы уехала из Израиля в Европу, но ее травматический опыт не давал ей покоя и там.

Фильм "Левия" включает в себя 5 историй, основанных на реальном опыте женщин-военнослужащих. Это истории постоянных сексуальных домогательств, сальных шуток, унизительной эксплуатации мужским военным начальством и в целом образа жизни, совершенно не расчитанного на женскую психику и приводящего к ее ломке.

"Мне потребовалось время, чтобы понять, что армейская служба вызывает искаженную идею взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Мы выросли [думаем], что совершенно нормально, что вам 18 лет, и ваш командир смотрит на вашу задницу или что вы должны сделать кофе для него; но это не совсем нормально. Когда вы живете в такой ситуации, вы не понимаете, что в ней что-то искажено. Вы не видите, насколько тонкие границы вашего тела, и эти тонкие границы угрожают тому, как вы видите себя и свою способность защищаться", - считает теперь бывшая военнослужащая.

Шемеш откровенно излагает свой взгляд на положение женщин в израильской армии: "нас всех сексуально преследуют в армии почти ежедневно".

Автор фильма и пьесы говорит, что не побоялась сказать правду, так как их производство не было профинансировано Министерством культуры Израиля. Ведь последнее не выделяет средства на продукцию, обнажающую проблемы израильского общества, финансируя только тиражирование сионистских мифов, одним из которых является счастливое женское лицо израильской армии.

"Меня пугает, что мы привыкнем к этому; меня пугает, что вместо того, чтобы все художники выходили на улицу, есть самоцензура. Мы очень быстро привыкаем к этому и становимся застрахованными, как женщина-солдат, привыкший к ненормальной ситуации и привыкший к ней. Немного цинизм, немного неопределенность, и мы положили его на нас. Мы не можем себя чувствовать. Чтобы воздержаться от дела, вы должны воздерживаться от наблюдения; другими словами, запечатывать себя от вещей, а не чувствовать", - говорит Шемеш.

Напомним, что в Израиле служба в армии обязательна, как для юношей, так и для девушек. При этом служат они фактически совместно. К чему это приводит, рассказывают те, кто через это прошел. И если верить их опыту, армия Израиля является социальным институтом, поголовно развращающим или ломающим психику прошедших через нее израильтянок.