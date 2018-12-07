Рафису Кашапова дали политическое убежище в Британии

Великобритания предоставила политическое убежище татарскому активисту, ветерану национального движения Татарстана, сооснователю движения "Свободный Идель-Урал" Рафису Кашапову. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на самого эмигранта.

Статус беженца дан Кашапову на срок пять лет.

Напомним, что 27 декабря 2017 года житель Набережных Челнов Кашапов освободился из ИК-19 Коми в Ухте, полностью отбыв трехлетний срок по обвинениям в экстремизме и сепаратизме. Тогда он вернулся в свой город, но затем в конце января 2018-го полиция уведомила активиста о намерении установить за ним административный надзор. Бывший политзек расценил это как первый шаг для новой отправки его в колонию. Несколько дней спустя он выехал из России и прибыл в Киев, а оттуда несколько месяцев спустя, 22 мая, прилетел в Лондон и попросил политического убежища.

Движение "Свободный Идель-Урал" было образовано в конце марта в Киеве. 25 июля оно заявило своей целью независимость автономий Поволжья от России.

27 июля татарское управление СКР возбудило против 60-летнего Кашапова новое дело по части 1 статьи 282 УК возбуждение ненависти либо вражды). Как утверждается, активист в период до 29 апреля нынешнего года опубликовал на своей странице в соцсети некие "текст и изображения, которые, согласно результатам проведенного исследования, возбуждают ненависть и вражду по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе". О каких именно тексте и изображениях идет речь, не пояснялось ни тогда, ни в дальнейшем.

27 сентября стало известно, что Кашапов объявлен в розыск - только ли в федеральный или также и в международный, не уточнялось. Объявление в розыск дает СКР основание ходатайствовать о заочном аресте эмигранта.

Нафис Кашапов (брат Рафиса Кашапова) в Facebook сообщил, что в ближайшее время Рафис Кашапов планирует поехать в США, Канаду, Украину, Турцию, Германию, Францию, Финляндию, Польшу и Болгарию, "чтобы встретиться с представителями диаспор, для создании филиалов и представительств — общественного движения "Свободный Идель-Урал". В связи с этим Нафис Кашапов просит президента Украины Петра Порошенко разрешить его брату въезд в Украину на три месяца.