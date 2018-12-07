Мигранты здоровее жителей принимающих стран - британские ученые

Согласно данным исследования, опубликованного в среду, мигранты имеют тенденцию быть более здоровыми, чем жители богатых стран, в которые они переселяются, например, США, и часто помогают бороться с болезнями, становясь медицинскими работниками в этих странах.

Популистские аргументы в пользу того, что мигранты представляют собой риск для здоровья и бремя для систем здравоохранения, являются мифами, используемыми для стимулирования настроений против иммигрантов, сообщает доклад, опубликованный Университетским колледжем Лондона (УКЛ) и медицинским журналом «Ланцет».

Двухлетнее исследование показало, что мигранты в целом имеют более высокую продолжительность жизни, чем жители принимающих стран, и менее склонны умирать от таких заболеваний, как рак и сердечные заболевания.

Тем не менее, они более склонны к таким заболеваниям, как гепатит, ВИЧ и туберкулез, но в основном распространяют эти инфекции среди общин иммигрантов, а не среди населения в целом.

«Наш анализ показывает, что мигранты здоровее, мигранты позитивно влияют на экономику принимающих стран, а в богатых странах, таких как Британия и США, мигранты составляют значительную часть рабочей силы в сфере здравоохранения», - говорит Ибрагим Абубакар, председатель совместной комиссии УКЛ и «Ланцета» по миграции и здравоохранению, которая и провела исследование.

В докладе, в котором анализировались 96 исследований и 5 464 оценок смертности для более чем 15 миллионов мигрантов, нашли несоответствия между группами мигрантов.

Например, среди мигрантов из Восточной Азии и Латинской Америки смертность была ниже, чем среди всего населения шести европейских стран пребывания. Однако она была выше среди мигрантов из Северной Африки и Восточной Европы.

«В слишком многих странах проблема миграции используется для разделения обществ и продвижения популистской повестки дня», - говорит редактор «Ланцета» Ричард Хортон в своем заявлении. «Мигранты обычно вносят больший вклад в экономику, чем они стоят».

Результаты были основаны главным образом на исследованиях состояния здоровья мигрантов в более богатых странах из-за отсутствия данных о странах с низким и средним уровнем дохода. В результате исследование может не отражать состояние здоровья иммигрантов в тех более бедных странах, которые являются наиболее популярными направлениями во всем мире для мигрантов, говорится в докладе.