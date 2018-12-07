В ООН отклонили резолюцию американцев, осуждающую ХАМАС

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отвергла резолюцию, составленую США, в которой содержится призыв осудить ХАМАС, палестинскую группу, управляющую осажденным сектором Газа.

Резолюция, которая была полностью поддержана Израилем, нуждалась в большинстве в две трети голосов, чтобы пройти в четверг после более раннего голосования в ассамблее.

Предложение не перешло пороговое значение: 87 стран проголосовали за и 57 проголосовали против. Тридцать три страны воздержались.

Более раннее голосование, требующее большинства в две трети голосов, которое следовало процедуре, запрошенной Кувейтом, показало еще меньший разрыв: 75-72 при 26 воздержавшихся.

Резолюция провалилась несмотря на беспрецедентную дипломатическую подготовку со стороны американских и израильских дипломатов.

Резолюция стала одним из последних актов американского посланника Никки Хейли в ООН до того, как она покинет свой пост в конце года.

Уходящий посланник, верный защитник Израиля, написала в понедельник странам-членам, чтобы призвать их голосовать за подготовленный США текст, предупредив их: «Соединенные Штаты очень серьезно относятся к результатам этого голосования».

«Прежде чем Генеральная Ассамблея сможет надежно защищать компромисс и примирение между палестинцами и Израилем, она должна безоговорочно осудить терроризм ХАМАС», - сказал Хейли перед голосованием.

Такое ультимативное заявление вряд ли могло вызвать энтузиазм. Впрочем, большинство голосов резолюция все таки получило, но не получила необходимые две трети.

В официальном заявлении ХАМАС поблагодарили государства-члены ООН, «которые поддержали сопротивление нашего народа и справедливость их дела», и раскритиковали Хейли, которая «известна своим экстремизмом и позициями, поддерживающими сионистский терроризм в Палестине».

Махмуд Аббас, президент Палестинской администрации на оккупированном Западном берегу, также приветствовал поражение резолюции, сказав: «Палестинская администрация не позволит осудить национальную палестинскую борьбу».

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон сказал, что странам, которые отклонили проект резолюции, должно быть стыдно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил признательность тем, кто голосовал за. Израильтяне считают, что голосование показало, что большинство стран мира на их стороне, и лишь процедура голосования (которая, однако, была одобрена тоже большинством) не дала резолюции пройти.

Али Абунима, соучредитель Electronic Intifada, независимого новостного онлайн-ресурса, сказал, что провал предложения был значительным.

«Эта резолюция была на самом деле просто попыткой вооружить ООН против палестинского народа, против их законных прав», - сказал он.

«Сама резолюция была просто очевидной израильской точкой зрения - в ней не упоминались военная оккупация, осада Газы, ежедневные нападения Израиля на палестинцев в Газе и на Западном берегу. Я думаю, что мир видел это, и они справедливо отвергли его».