На юго-востоке Ирана смертник взорвал полицейский штаб

В четверг в юго-восточном иранском портовом городе Чабахар террорист-смертник совершил нападение на полицейский штаб в городе Чабахар, убив по меньшей мере трех человек и ранив несколько других, сообщило государственное телевидение.

Государственное телевидение прервало свою обычную трансляцию, чтобы сообщить о нападении, поскольку такие нападения в Иране достаточно редки.

Рахмед Бамери, губернатор провинции, сообщил государственному телевидению, что террорист, управлявший автомобилем с взрывчаткой, подъехал к полицейскому штабу. Он сказал, что полицейские заблокировали автомобиль и начали стрелять в водителя, который затем взорвался.

«Взрыв был очень сильным и разбил стекла многих зданий поблизости», - сказал Бамери государственному телевидению.

Он добавил, что многие владельцы близлежащих магазинов и гражданские прохожие, включая женщин и детей, были серьезно ранены.

Заместитель губернатора провинции, отвечающий за безопасность, Мохаммад Хади Мараши, сказал, что в нападении в четверг приняли участие несколько человек.

«Террористы пытались войти в штаб-квартиру полиции Чабахара, но охранники преградили им путь, и они взорвали автомобильную бомбу», - сказал он.

На государственном телевидении также транслировались кадры дыма, поднимающиеся над городом.

Государственные органы пока не определили, кто стоит за нападением. Ни одна боевая группа не взяла на себя сразу ответственность за нападение. Однако полуофициальное информационное агентство «Тасним», которое, как полагают, близко к «Корпусу стражей исламской революции», обвинило в нападении Ансар аль-Фуркан, группу суннитских джихадистов.

Чабахар это город, расположенный в провинции Систан-Белуджистан, недалеко от границы Пакистаном. Здесь есть недавно построенный глубоководный порт в Оманском заливе, и с помощью Индии Иран развивает его как крупный энергетический и грузовой узел между Центральной Азией и Индией, минуя Пакистан. Сам город является свободной экономической зоной для страны.

В провинции есть большая, преимущественно суннитская этническая община белуджей, которая давно уже является головной болью для шиитских иранских властей республики из-за активно действующего вооруженного сепаратистского движения белуджей.