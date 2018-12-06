Конституционный суд РФ: соглашение о границе Ингушетии и Чечни законно

Конституционный суд России признал, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней соответствует Конституции РФ, сообщает «Кавказский узел».

Напомним, что подписание 26 сентября Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией привело к массовым акциям протеста, участники которых потребовали вынесения вопроса о границе на референдум. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал республиканский закон о границе с Чечней неконституционным. Глава республики Юнус-Бек Евкуров направил запрос о проверке соглашения в Конституционный суд России.

Конституционный суд России признал законным соглашение о передаче Ингушетией земель Чечне, заявил сегодня в ходе прямой трансляции на сайте суда председательствующий Валерий Зорькин. По его словам, соглашение не противоречит основному закону России, решение обжалованию не подлежит.

В решении Конституционного суда также отмечается, что проведение в Ингушетии референдума по установлению административной границы с Чечней не является необходимым, передает ТАСС.

"Референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой", - сказал Зорькин, оглашая решение.

Кроме того, судьи посчитали, что Конституционный суд Ингушетии, выступивший против соглашения, не имел права давать свою оценку этому документу.

Между тем, можно говорить о конфликте судебных инстанций, так как глава Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев отказался участвовать в рассмотрении запроса Евкурова, сославшись на то, что утверждение соглашений относится к компетенции его суда, а не Конституционного суда РФ.

Как сообщают очевидцы, во время оглашения решения ситуация у здания КС России была спокойная, сторонников соглашения, как и его противников, не наблюдалось. Тем не менее, ранее члены Ингушского комитета национального единства заявили, что, если Конституционный суд РФ поддержит спорное Соглашение о границе Ингушетии и Чечни, акции протеста возобновятся, при этом будет поднят и вопрос о принадлежности Пригородного района. Сегодня ингушские активисты пожаловались на давление со стороны силовых структур.