В Крыму задержали известного адвоката Эмиля Курбединова

В оккупированном Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова.

Как сообщил на своей странице в Facebook крымский адвокат Эдем Семедляев, Курбединова взяли по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД.

По информации журналиста Антона Наумлюка, Курбединова задержали по подозрению, подпадающему под ст. 20.3 КОАП России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутикам или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами), пишет "Крым реалии".

Эмтиль Курбединов широко известен как адвокат, который ориентируется на политические дела и представляет в судах интересы крымско-татарских активистов. Именно он защищал заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, автора Радіо Свобода Николая Семену, фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» и «крымских диверсантов».

Еще в начале ноября Курбединову вручили предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. В офис, где работает он и другие адвокаты, пришел прокурор в сопровождении вооруженных людей. В документе, который он принес, говорилось, что в отношении Курбединова и его коллег велись оперативно-розыскные мероприятия. Сам адвокат считает действия властей незаконными.

В январе 2017 года Курбединов был арестован на 10 суток административного ареста по аналогичному обвинению. Тогда сотрудник "Центра Э" вместе с постами с изображением символики запрещенной в России партии «Хизб ут-Тахрир» во ВКонтакте пытался приобщить к материалам дела такие же посты в Facebook, однако судья не позволила это сделать.

Кроме того, Курбединова с коллегами постоянно задерживали на админгранице с Крымом после того, как они возвращаются из международных поездок. Близкие и соратники убеждены, что, несмотря на эти способы давления и недавний арест, Эмиль не прекратит профессиональную деятельность.