Американского шейха критикуют за слова о "толерантных" ОАЭ

Правозащитные группы подвергли шквалу критики шейха Хамзу Юсуфа, выдающегося исламского ученого из США, за описание Объединенных Арабских Эмиратов как страны, которая выступает за «гражданское общество» и «привержена толерантности».

Хамза Юсуф, основатель первого мусульманского колледжа в США, однажды названный «самым влиятельным мусульманским ученым в западном мире», сделал свое выступление в кулуарах Форума содействия миру в мусульманских обществах в среду в Абу-Даби.

«Эмираты ... это страна, которая привержена толерантности, они [даже] имеют Министерство толерантности», - сказал Юсуф, который также является вице-президентом форума.

«Это страна, которая привержена гражданскому обществу ... это одна из самых безопасных стран на Земле, и поэтому по сути, люди эмиратов привержены этому посланию».

Форум, основанный в 2013 году, проводится ежегодно в Абу-Даби и финансируется ОАЭ.

Критики осудили форум как пиар-инициативу, направленную на улучшение имиджа ОАЭ за рубежом и отрицание критики со стороны правозащитных групп.

Хиба Заядин, исследователь Human Rights Watch, которая сосредоточена на ОАЭ, сказала, что Эмираты регулярно пытаются «представить себя на мировой арене прогрессивными».

Она также раскритиковала Хамзу Юсуфа за использование этой платформы, чтобы похвалить правительство ОАЭ.

«Для кого-то столь же влиятельного, как шейх Хамза Юсуф, назвать ОАЭ «толерантными» - это внести свой вклад и придать авторитет тщательно продуманному, но ложному образу в качестве прогрессивного и уважающего права государства», - говорит Заядин.

«ОАЭ произвольно задерживают и насильственно скрывают лиц, которые критикуют власти в границах ОАЭ. Жители Эмиратов, которые высказались критически, подвергаются серьезному риску произвольного задержания, тюремного заключения и пыток».

Она добавила: «Финансирование форума по содействию миру в мусульманских обществах резко контрастирует с тем фактом, что выражение малейшей степени симпатии к «Братьям-мусульманам» в ОАЭ может поставить вас под серьезный риск задержания и злоупотребления».

По мнению нескольких правозащитных групп, в ОАЭ больше всего политических заключенных в мире на душу населения.

Однако, как бы ни набрасывались различные правозащитники на Хамзу Юсуфа, в его защиту следует сказать, что такой блестящий и проницательный интеллектуал как он, безусловно, прекрасно понимает, что у ОАЭ есть все описанные проблемы. Но в своем интервью в кулуарах Хамза Юсуф не сказал ни слова о «прогрессивности», на которую напирают правозащитники, и которая сегодня повсеместно является практически синонимом толерантности. Толерантность это терпимость, но терпимость может быть проявлена и в совершенно не либеральных обществах. С тем, что ОАЭ страна терпимая по отношению к иностранцам и различным немусульманских конфессиям, спорить практически невозможно, глядя на огромное количество немусульман иностранцев, которые живут в ОАЭ и по всей видимости неплохо себя чувствуют.

«Толерантность» и «гражданское общество» в описании ОАЭ столь же верны, как, например, в описании ранних США. Что отнюдь не означает, будто в ранних США не было рабства африканцев, а в ОАЭ царит свобода слова.

Проблема в том, что леволиберальная общественность не простит этого шейху Хамзе, а вместе с нею и та часть мусульман, которая может вполне справедливо выступать против ОАЭ, и в частности против отношения ОАЭ к политическому исламизму.