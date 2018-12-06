Мэр Махачкалы из московской пробирки

Кремль продолжает политику новой колонизации Дагестана, начатую с назначением его наместником генерала Васильева, приведшего с собой команду российских "варягов" для зачистки туземных элит.

Теперь, после республиканского уровня пришел черед муниципального, которыйи по своей сути, и по законодательству самой РФ, должен представлять собой ничто иное как местное самоуправление.

Кто же поставлен руководить главным местным самоуправлением Дагестана - его столицы Махачкалы? Ее новым мэром стал Сулейман Дадаев (на фото). А вот его трудовая биография из официальных российских СМИ:

"Шесть лет до марта 2010 года Салман Дадаев работал юристом в управе самого большого района Москвы — Метрогородок. Затем он стал первым замом главы управы района Метрогородок по вопросам жилищной политики и ЖКХ. С 2012 по 2014 годы чиновник стал первым заместителем главы управы московского района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, а затем заместителем главы управы района Хорошево-Мневники по вопросам строительства.

С мая 2017 года Салман Дадаев возглавлял управу Басманного района Москвы".

Постойте, а причем тут вообще Махачкала, если Дадаев - московский муниципальный чиновник? СМИ приводят слова мэра Москвы Сергея Собянина, который очень не хотел его отдавать, так зачем это надо было делать? Муниципальные образования никому никого и не должны отдавать, как не должны и забирать - еще раз, это местное самоуправление, которое формируют сами местные жители.

Поэтому, если Дадаев московский муниципальный чиновник, то и работать он должен в Москве, тем более, что там им весьма довольны. Но никак не в Махачкале, которую он как муниципальное хозяйство не знает и опыта работы в которой не имеет.

Но это верно только в рамках формальной логики. А в гибридной путинской России таковая, как известно, давно не действует - ни сама логика, ни всякие там формальности, декларированные в ее конституции и законах. Поэтому такие понятия как федерализм, местное самоуправление в ней уже давно превратились в такие же фикции как разделение властей, независимость судов, отделение религии от государства и равноудаленность религиозных организаций от власти и т.д.

Поэтому, Российскую Федерацию уже давно пора переименовать в Российский Паханат, а глав ее регионов, а теперь уже и "местного самоуправления" официально называть смотрящими за ними.