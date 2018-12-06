Сараево - самый загрязненный город мира

Столица Боснии и Герцеговины, Сараево, получила редкий шанс занять первые позиции в мировом рейтинге, но это новость не из хороших. По официальным данным, в последние несколько дней воздух в Сараево является самым загрязненным в мире, даже более загрязненным, чем в китайской столице — Пекине.

По данным Агентства по охране окружающей среды, индекс качества воздуха в Сараево в воскресенье в 14.00 составил 268, что превышает все возможные нормы.

В 7 вечера в понедельник, 3 декабря, индекс загрязнения атмосферы достиг критической отметки в 376, что означает, что воздух является крайне опасным для человека.

Из-за густого смога международный аэропорт Сараево вынужден был отменить несколько рейсов из аэропорта и в аэропорт.

Структура, занимающаяся оценкой качества воздуха в кантоне Сараево, рекомендовала гражданам ограничить пребывание на открытом воздухе. Это особенно касается беременных женщин, стариков, детей дошкольного возраста, страдающих заболеваниями и других групп, наиболее чувствительных к загрязнению воздуха.

«Граждан и компании призывают уменьшить использование твердого топлива, а также минимально использовать автомобили», - говорится в сообщении.

Доктор Теуфик Хаджиосманович сообщил СМИ, что размер и количество вредных частиц в воздухе является таким, что от них просто невозможно защититься.

«Единственными «лекарством»в этой ситуации является поездка в горы и пребывание там, пока ситуация не стабилизируется», - отметил он.

Между тем во вторник ситуация продолжила ухудшаться. В связи с прогнозом о стабильной погоде в Сараево в течение следующих 24 часов, из-за чего ожидается дальнейшее увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, местная власть вынуждена была срочно отреагировать.

4 декабря состоялось заседание оперативного штаба властей кантона Сараево. Было решено немедленно приступить к осуществлению целого ряда мероприятий.

Наложено ограничение на работы тепловых электростанций, рекомендуется перейти с твердого топлива и мазута на более экологически чистое топливо. Рекомендовано снизить температуру в обогреваемых помещениях.

Запрещено выполнение строительных работ, которые могут привести к выбросам пыли.

В центре Сараево запрещено движение грузовиков и легковых автомобилей, чьи бензиновые двигатели соответствуют стандарту EURO1 или ниже, а также дизельные двигатели стандарта EURO3 или ниже.

Под угрозой наказания запрещено сжигание отходов в домохозяйствах.

Должностные лица города ожидают, что погодные условия улучшатся в ближайшие дни и что концентрация загрязняющих веществ уменьшится. До тех пор город будет жить в особых условиях, подходящих для самого загрязненного города в мире.