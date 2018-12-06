Голливудский актер и режиссер Шон Пенн снимает фильм про убийство Джамаля Хашакджи

Оскароносный актер и кинорежиссер Шон Пенн, как сообщается, начал снимать новый документальный фильм об убийстве журналиста Джамаля Хашакджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Пенн, в сопровождении команды из около 10 человек, включая телохранителей, был замечен снимающим перед зданием консульства в Стамбуле в среду, сообщает турецкое государственное агентство «Анадолу».

Агентство также сообщило, что двукратный лауреат «Оскара» был замечен около резиденции консула.

На одной из фотографий, распространяемых «Анадолу», Пенн был отмечен около миссии, где саудовский журналист был задушен, прежде чем его расчленила на куски саудовская команда из 15 человек, специально отправленная в Стамбул для выполнения этой задачи.

По словам турецкой газеты Daily Sabah, актер также должен был встретиться с турецкой невестой Хашакджи, Хатидже Ченгиз, во время своего визита.

58-летний Пенн уже не первый раз вызывает споры и разногласия из-за своего участия в активных текущих дела. Ранее он и актриса Кейт дель Кастильо взяли интервью у мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гузмана, пока тот был в бегах.

Тот факт, что именитый голливудский актер и режиссер взялся снимать фильм об этом деле, говорит о том, что имидж саудовского наследного принца, да и всего королевства, будет негативно запечатлен мастером киноэкрана. Как раз тогда, когда Саудовская Аравия снова открыла для себя кино...