Рафис Кашапов обратился к Эрдогану

Татарский политический эмигрант, в прошлом политический узник, ветеран татарского национального движения Рафис Кашапов обратился к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану от имени жен мусульман - политических заключенных из России, чье письмо он разместил на своей странице в Фейсбуке (текст письма приводится ниже).

Вкратце, до главы Турции пытаются донести информацию о беспределе силовиков против мусульман Идель-Урала под прикрытием борьбы с экстремизмом, в том числе в лице запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир. Видимо, для того, чтобы он похадатайствовал перед своим российским коллегой об их прекращении.

Что тут сказать - женам и близких мусульманских узников можно только посочувствовать, сделать за них ду'а, попытаться им помочь пожертвованиями.

Также похвально желание татарского ветерана Рафиса Кашапова, который сам был политзаключенным, а сейчас является политэмигрантом, помочь своим попавшим в беду единоверцам.

Однако усомнимся в том, что президент Турции сможет (о том, захочет ли, Аллаху ведомо лучше) чем-то помочь российским мусульманам, татарам, попавшим под каток репрессий государства, являющегося важным партнером его страны. Не то, что Хизб ут-Тахрир, к которой в правящих кругах Турции не самое лучшее отношение (как и наоборот, будем честны), но даже другое запрещенное в России движение - Нурджулар, к которому в Турции и ее правящих кругах относятся превосходно, не раз пыталось через турецкие власти просить о прекращении преследований их членов и запретов их книг в РФ.

Увы, тщетно. Надо понимать, что в своих отношениях с иностранными государствами руководство Турции пытается руководствоваться принципами международного права, в частности, такими как невмешательство во внутренние дела и признание нерушимости международно признанных границ. Именно последний принцип позволяет Турции периодически вступаться за крымских татар, не по своей воле оказавшихся под российской властью - ведь для международного права Крым сегодня является оккупированной территорией Украины, каковой его признает и Анкара. Другое дело мусульмане самой РФ, в ее международно признанных границах. Нам неизвестен еще ни один случай, по крайней мере, публичного заступничества за них нынешнего руководства Турции перед своими российскими коллегами. Напротив, в Турции с подачи кругов правящей партии, заинтересованной в стратегическом сотрудничестве с Кремлем, все больше распространяются представления о том, как замечательно живется в России ее мусульманам.

Что же касается международных институтов, в частности, ПАСЕ и ЕСПЧ, работа в них активно ведется правозащитниками, которые доносят до них информацию и доводят до них дела о политических репрессиях в России, в том числе, против мусульман. Будем надеяться, что хотя бы им удастся добиться того, что не могут сделать мусульманские правители, скованные государственными интересами.

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Президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану, Спикеру парламента Турции Бинали Йылдырым и международным организациям ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕСПЧ.

Жены арестованных мусульман Поволжья и Урала - просять Вас привлечь внимание общественности к этому беззаконию, преступлениям, террору, которым подвергаются их сыновья и мужья.

Порошу перевести данное обращение на турецкий, английский и арабские языки и отправить выше указанном адресатам! А также прошу распространить данное письмо правозащитным организациям СНГ и СМИ!

Этот список осуждённых по сфабрикованным делам постоянно пополняется.

Уважаемые представители общественных и правозащитных организаций, юристы, адвокаты, общественники и журналисты. Данное письмо-коллективное письмо жен и родителей мусульман, арестованных 14 марта 2017 года в городе Казани и в других районах республики Татарстан. На наших мужей завели уголовное дело по ст. 205.5, их обвиняют в организации и участии деятельности организации , которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Поводом нашего обращения к вам является та несправедливость , которая осуществляется в отношении наших мужей. Очень надеемся, что вы обратите внимание на наше письмо и содействуете нам. Наших мужей обвиняют в организации и участии деятельности террористической организации. Юридически, для того, чтобы какую-то организацию или группу признать преступной , сначала должен быть состав преступления в деяниях их членов, наличие этих деяний и преступность этих деяний должна быть доказана. Только после этого эта организация или группа признаются преступными. В случае с Хизб-ут-Тахрир все сделали наоборот. Так как в деяниях членов состава преступления нет и не было, решили сначала признать саму организацию преступной, что и было сделано 14 февраля 2003 года решением Верховного Суда РФ. Доказательствами и обоснованностью этого решения никто не озадачился. Представителей Хизб ут- Тахрир на это суд.заседание никто не приглашал. Если бы данная организация была террористической, как ее пытаются представить , то тогда не боялись бы выступления ее представителей. Но видимо наличие серьезных аргументов в пользу того, что данная организация не террористическая и пугает. Ведь иначе получается, что все эти уголовные дела- фикция. Правозащитные организации и частные лица многократно обращались в Верховный Суд РФ с просьбой предоставить какие-то аргументы , на которые ссылался ВС РФ при вынесении этого решения. Но ответа не было и нет до сих пор. Даже само решение от 14.02.03 года смогли получить лишь в 2006 году. И вопрос не в статусе Верховного Суда РФ, так как никакая судебная инстанция изначально не застрахована от судебных ошибок, или от заведомо неправосудных решений. Как и не исключена отмена решения, в том числе и из-за несоответствия ее действительности. Ведь даже более фундаментальные, казалось бы, незыблемые решения, принципы со временем подвергались пересмотру или оказывались ошибочными, противоречащими здравому смыслу. Нам и нашим мужьям и сыновьям приходится слышать : « Решение Верховного Суда не обсуждается, оно принято, вступило в законную силу». Наверное что –то подобное говорили и суды инквизиции, когда отправляли на костер тех, кто говорил, что земля крутится. Их отправляли на костер объявив еретиками, смутьянами и вероотступниками только из-за того, что их взгляды шли вразрез с традиционной религией того времени, которая была выгодна власти. Но время показало, кто на самом деле преступник, еретик… Также мы помним тайные закрытые суды времен сталинских репрессий, когда людей гноили в ГУЛАГе или расстреливали не за реальные преступления, а за инакомыслие, объявив их опасными врагами народа, по анонимным показаниям тайных свидетелей. Время показало , кто на самом деле оказался врагом собственного народа, убив и сгноив в лагерях миллионы ни в чем не повинных людей.

Каков умысел обвинения против наших мужей и сыновей ? Реально защитить общество от «исламского экстремизма»? Или «защитить» от инакомыслия, не допустить того, чтобы у людей глаза раскрылись? Не допустить того, чтобы они начали разбираться в происходящем, в том числе и в политике? Ведь наши мужья, будучи мусульманами, как им и предписывает Ислам, желали, чтобы и другие люди поняли Истину этой жизни, чтобы они уверовали в Бога и жили по Его законам. Они призывали их к Исламу, желая блага людям. И за это их сегодня преследуют. Преследуют за мысли, лишь за политические и религиозные взгляды, за чтение исламской литературы, за распространение ислама минуя цензуру официального духовенства и не более того. Тем более человек не прячет свои политические и идеологические мысли, если он в них убежден. Таким образом, преследование стало политическим и идеологическим, а не уголовным. И это так называемое светское государство, которое якобы не вмешивается в вопросы религии, предоставляя свободу совести и вероисповедания? И это так называемое демократическое государство, где свобода слова запрещена цензурой? И это правовое государство, где перед законом все равны? Мы понимаем, что какие бы мы действия не предпринимали, в какие бы инстанции не обращались, они мало повлияют на приговор. По всем федеральным и местным каналам наших мужей и сыновей показали как террористов и опасных преступников. Но наши мужья и сыновья не преступники , не террористы. Мы хотим , чтобы общество знало это, и хотим донести насколько это возможно до всего общества правду о наших мужьях и сыновьях и о том , за что их сажают. Мы просим вас , помочь нам в этом.

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