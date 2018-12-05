Урок россиянам: французы заставили власть считаться с собой

За последние несколько недель французский народ, как ни относись к его истории и системе ценностей, в очередной раз продемонстрировал, что остается солидарной, способной бороться за свои интересы нацией, с которой ее власть не может делать все, что ей взбредед в голову.

Начиная с середины прошлого месяца эта, глядя со стороны, благополучная и лощенная страна, встала на дыбы, породив массовые, весьма радикальные протесты против антинародной политики властей. Причиной для них стали объявленные правительством планы с нового года повысить налоги на топливо, что привело бы к удорожанию цен на бензин на 2,9 евроцента за литр, а на дизельное топливо – на 6,5 евроцента. И это при том, что в течение этого года цена на бензин уже выросла на 15%, а на дизельное топливо на 23%.

Как следствие возник стихийный протест желтых жилетов, то есть, аварийных жилетов, которые должны одевать на дороге водители, когда автомобиль не может продолжать движение. В общей сложности на них вышли порядка 150 000 человек по всей стране, а их кульминацией стали массовые беспорядки и столкновения с полицией в самом центре Парижа.

В итоге, правительство Франции, осудив "экстремистов", было вынуждено заявить об отсрочке своих планов как минимум на полгода. Решится ли оно на их реализацию потом, пока неясно, ведь рейтинг президента Эммануэля Макрона сегодня один из самых низких для обладателей этой должности. А чтобы переизбраться в отличие от России ему нужно будет победить на честных и конкурентных выборах. Что будет крайне проблематично, если по всей стране будут идти массовые протесты и происходить беспорядки. То есть, французы показали, как себя надо вести с властью, чтобы она считалась с настроениями и потребностями возглавляемого ей народа.

Понятно, что для этого необходима соответствующая система, ведь выйди люди с такими протестами на улицы какого-нибудь Пекина или Каира, и их бы просто намотали на гусеницы танков.

Но, с другой стороны, чтобы была такая политическая система, и народ должен быть соответствующим. Ведь во время последних массовых протестов против путинского режима в России в 2011-2012 гг, на улицы вышло больше россиян, чем сейчас французов. И на гусеницы танков их никто не наматывал - власть с опаской и очень осторожно старалась их нейтрализовать, и лишь убедившись, что протесты сами сошли на нет, перешла к репрессиям и закручиванию гаек.

Наверное потому, что российские протестующие помахали шариками и ушли. Французы не уходили, не добившись своей цели, и махали не только шариками. Отсюда и результат.