Индонезия расследует массовые убийства в Папуа

Индонезийский солдат был убит при расследовании сообщений о том, что более двух десятков строительных рабочих были застрелены сепаратистскими повстанцами в провинции Папуа на дальнем востоке страны, сообщили официальные лица Индонезии во вторник.

Если это будет подтверждено, убийства означают, что самая смертоносная вспышка насилия в течение многих лет снова поразила богатый ресурсами, но бедный регион, который десятилетиями разрушался вооруженной борьбой за независимость.

Ссылаясь на местную полицию, индонезийские СМИ сообщили в понедельник вечером, что рабочие были застрелены в воскресенье в Ндуге, районе в центре региона на западной половине острова Новая Гвинея, к северу от Австралии.

Совместная полицейско-армейская команда была отправлены в район в понедельник, после чего они попали обстрел повстанцев, из-за чего один солдат был убит и еще один ранен, сообщили власти во вторник.

Сотрудники государственного подрядчика Istaka Karya строили мосты и дороги в рамках усилий по укреплению инфраструктуры в Папуа.

Все строительные работы в этом районе будут временно приостановлены, говорится в сообщении министерства общественных работ.

В Вамене, ближайшем крупном городе от того места, где были совершены предполагаемые убийства, приготовили более дюжины гробов.

«Некоторые СМИ говорят, что 31 работник мертв, другие что 24 человек, поэтому нам действительно нужно перепроверить», - сказал Мухаммед Айди, пресс-секретарь на Папуа.

Команда из примерно 150 человек задержала свою операцию до утра в среду, опасаясь столкновения с повстанцами ночью, говорили военные позже во вторник.

«Мы думаем, что они нас ждут», - сказал местный военный начальник Джонатан Бинсар Сианипар информационному агентству AFP.

По словам индонезийских военных, четверо рабочих, в том числе трое раненых, были среди 12 гражданских лиц, которых эвакуировали из района Мбаа около 18:00 (09:00 по Гринвичу) во вторник.

Сообщается, что насилие было совершено повстанцами, которые давно сражаются против власти Джакарты и злятся на рабочих, часто прибывших из других регионов Индонезии.

Напомним, что Индонезия регулярно обвиняет сепаратистов в насилии в Папуа. Однако, в данном случае власти не спешат с обвинениями в сторону сепаратистов, хотя и заявляют, что готовы охотиться за любыми преступниками.

Многие наблюдатели опасаются, что вслед за убийством индонезийского солдата могут последовать карательные меры со стороны индонезийских силовиков. В прошлом такие карательные походы почти всегда приводили к убийствам, сожжению деревень и массовым арестам. Индонезия регулярно попадает под критику правозащитников, обвиняющих ее силовиков в нарушении прав местного коренного населения. Президент Джоко Видодо, пришедший к власти в 2014 году, обещал положить конец правонарушениям, а также открыть провинцию для журналистов и международных наблюдателей. В то же время он обещает продолжить развитие инфраструктуры Папуа, в частности шоссе Транс Папуа, что с одной стороны приносит безусловную пользу, но с другой стороны именно строительство часто вызывает недовольство коренного населения.

Убийства произошли одновременно с арестом более 500 активистов, участвовавших в разогнанном митинге 1 декабря - дата, которую многие папуасы считают своей годовщиной независимости от голландцев.

Папуа объявила себя независимым государством в этот день в 1961 году, но соседняя Индонезия тут же силой взяла этот регион под свой контроль в 1963 году. Она официально аннексировала Папуа в 1969 году при поддержке ООН, что в самом регионе широко рассматривается как несправедливость и обман.

Джакарта крепко держится за этот богатый ресурсами регион, который летом этого года испытал несколько вспышек насилия, включая убийство трех местных жителей, предположительно мятежников.

Их убийство последовало за обстрелом небольшого самолета с полицейскими — его отправили для наблюдения за местными выборами - когда он приземлился в Ндуге.

Часть насилия сосредоточена на протестах против огромных золотых и медных рудников, эксплуатируемых американской фирмой Freeport McMoRan.

В апреле у шахты был убит индонезийский солдат и по крайней мере один мятежник.

В августе власти арестовали поляка Якуба Скржипского в Папуа за якобы связи с сепаратистами, и он может получить пожизненный срок в тюрьме, если его осудят. Срок его судебного разбирательства еще не установлен.

Индонезийские силы безопасности в течение многих лет сталкиваются с обвинениями в нарушениях прав человека в отношении меланезийского населения Папуа, включая внесудебные убийства активистов и мирных демонстрантов. Индонезию обвиняют в колонизации и эксплуатации провинции, в заселении Папуа выходцами с других островов, с целью демографического сдвига.

Добавим, что среди обвинений имеются и обвинения в исламизации Папуа. Якобы индонезийские власти заставляют папуасов принимать Ислам, отправляют молодежь учиться в мадрасы на Яву и Калимантан, а также строят массово мечети на Папуа.