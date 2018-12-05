В Стамбуле прошла выставка Halal Expo 2018

Около 40 000 посетителей из 80 стран приняли участие в этом году в выставке Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Halal Expo, организованной под эгидой турецкой администрации президента и состоявшейся между 29 ноября и 2 декабря в Стамбуле, сообщает Daily Sabah.

В выставке приняли участие около 5000 делегаций, которые представили широкий спектр продуктов и услуг, соответствующих исламским принципам (известным как халяль), рассказал Юнус Эте, глава совета World Halal Summit и председатель Discovery Events.

В мероприятии приняли участие 350 фирм из 26 стран, представляющих многие отрасли, включая финансы, туризм, косметику, медицину, химию, машины и текстильные изделия.

По словам Эте особое участники выставки в особенности были заинтересованы в таких индустриях как исламский туризм и консервативная мода.

Особое внимание на мероприятии привлекла халяльная кухня. В рамках выставки состоялись соревнования Первого кубка шеф-поваров исламских страны, на которых повара из разных стран состязались в таких категориях, как гигиена и презентация, зарабатывая призы за лучшие традиционные блюда.

Около 1000 шеф-поваров посетили выставку, рассказал Эте. «Мы организовали выставочные площади, в которых были представлены кухни разных регионов нашей страны, и мы представили блюда из семи регионов в течение четырех дней».

Эте сказал, что в следующем году ожидается еще больше посетителей, с целью превратить мероприятие в «фестиваль вкуса».

Выставка проходила вместе с четырехдневным Всемирным саммитом по халялю 2018 года, в котором приняли участие более 100 международных ораторов, включая всемирно известного артиста Юсуфа Ислама, который выступил с основным докладом. Саммит включал в себя сессии по 11 различным темам, касающимся халяля, охватывающим широкий круг интересов от туризма до финансов и химии для упаковочной промышленности.

Седьмая выставка Halal Expo начнется 28 ноября 2019 года и снова продлится четыре дня.