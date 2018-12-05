Голландский суд отказался "омолодить" мужчину на 20 лет

Голландец Эмиль Рателбанд может чувствовать себя хоть на 19 лет, но, согласно голландскому законодательству, ему все еще 69 лет, сообщает The Guardian.

Суд в голландском городе Арнем отказал 69-летнему Эмилю Рателбанду в праве официально снизить возраст в документах до 49 лет.

В решении суда отмечается, что возраст неразрывно связан с правами и обязанностями человека, а его официальное изменение привело бы к тому, что многие действующие законы потеряли бы смысл. Суд также счел, что Рателбанд не предоставил достаточных доказательств того, что он подвергается дискриминации.

Суд также отметил, что современные люди стремятся оставаться ухоженными и здоровыми как можно дольше, однако это не может быть аргументом в пользу изменения даты рождения.

Рателбанд в своем требовании приводил в пример смену пола, заявляя, что — как и в случае с полом — у человека должна быть возможность изменить возраст, если он чувствует себя некомфортно. Этот аргумент, разумеется, вызвал бурю негодования у представителей т. н. ЛГБТ-сообщества, который прекрасно понимают, насколько абсурдными и дикими выглядят в таком случае их собственные аргументы.

Рателбанд также утверждал, что в его возрасте почти невозможно устроиться на работу. Кроме того, он подчеркивал, что, став моложе, он надеется получать больше симпатий у пользователей приложения для знакомств Tinder.

Истец, который является известным в Нидерландах тренером личностного роста, заявлял, что не чувствует себя на 69 лет, а медицинские обследования показывают, что его психологический возраст гораздо ниже. В иске Рателбанд отмечал, что даже готов отказаться от пенсии в размере 1500 евро, которую он сейчас получает, в случае согласия суда изменить его возраст.

Рателбанд не расстроился отказом суда и собрался подавать апелляцию. По его словам, он первый из «тысяч людей, которые хотят изменить свой возраст».

Интересно, как вся эта история демонстрирует, что именно вы МОЖЕТЕ, а что НЕ МОЖЕТЕ изменить, в зависимости от того, как вы себя чувствуете, согласно торговцам либеральной социальной справедливостью:

Вы можете изменить ваш пол, вашу анатомию, даже вид (собаколюди и т. д.). Но вы не можете изменить возраст, расу и сексуальную ориентацию (лечение гомосексуализма в некоторых странах признано незаконным).

Даже если Ротелбанд не является утонченным троллем, высмеивающим эту систему представлений, и совершенно серьезен, он сделал весьма интересный эксперимент.