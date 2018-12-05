Власти Венесуэлы попросили Эрдогана построить мечеть в Каракасе

Турция начала работу над планами по строительству мечети в Каракасе по просьбе венесуэльских властей, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в конце понедельника во время пресс-конференции со своим коллегой Николасом Мадуро.

«По просьбе венесуэльских властей мы начали нашу работу по строительству мечети в столице Каракаса, сейчас мы ищем подходящее место для ее строительства», - сказал Эрдоган.

Похвалив латиноамериканскую страну и ее лидера за гостеприимство и особенно за позицию Мадуро в палестинском вопросе, Эрдоган добавил, что Турция хочет развивать отношения со страной во всех областях, включая культурные, деловые и дипломатические отношения.

Заявление состоялось в ходе официального турне Эрдогана по Латинской Америке, после саммита G-20 в Аргентине.

Эрдоган также сказал, что Турция рассматривает Венесуэлу как партнера в Латинской Америке и Карибском бассейне и придает большое значение сотрудничеству и дружбе.

Новость о строительстве мечети не может не радовать, однако, существует опасения, что с практически неизбежным крахом левацкого режима Мадуро, который довел свою богатую нефтью страну до голода и сейчас судорожно хватается за самых разных союзников (включаю Москву и Анкару), эта мечеть, а то и вся община мусульман, будут ассоциироваться с прошлым преступным режимом.

Впрочем, справедливости ради и вопреки сообщениям некоторых турецких СМИ, поспешивших объявить Эрдогана едва ли не пионером Ислама в Венесуэле, в стране давно уже есть и мусульманская община и мечети.

Считается, что в Венесуэле проживают около 100 000 мусульман — небольшая (0,4% от общего населения), но весьма влиятельная община. В основном это потоки левантийских мигрантов конца 19-20 веков — сирийцы, ливанцы, палестинцы, турки. В столице Каракасе мусульман около 15 000, здесь же расположена построенная саудовцами в 1989 году мечеть Ибрагима ибн Абдуль-Азиза аль-Ибрагима (на фото) — вторая по величине в Латинской Америке и первая по высоте минарет в Америках вообще.

Как бы то ни было, если в Каракасе появится еще одна мечеть, это безусловно станет хорошей новостью и одним из немногих позитивных результатов сотрудничества с людоедским режимом Чавеса-Мадуро.