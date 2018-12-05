Эмир Катара приглашен на саммит арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде

Катарский эмир шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани получил письменное приглашение короля Саудовской Аравии Салмана посетить предстоящий саммит арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде, сообщает государственное информационное агентство Катара во вторник.

Правительство Катара пока не сообщило, планирует ли оно направить делегацию на предстоящий саммит.

Напомним, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и не являющийся членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Египет наложили на Катар дипломатические, торговые и транспортные санкции с июня 2017 года, обвинив его в поддержке терроризма. Доха отрицает обвинения.

На прошлогоднем саммите ССАГПЗ в Кувейте, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн направили министров или заместителей премьер-министров, а сами главы государств не встречались.

При этом всего за день до того, как саудовский король Салман направил приглашение, Катар заявил, что покидает ОПЕК - международную зонтичную группу для многих крупнейших в мире нефтедобывающих стран - с января следующего года, чтобы сосредоточиться на своих газовых амбициях.

Это решение во многом рассматривается как удар по фактическому лидеру ОПЕК, Саудовской Аравии, и может повредить усилиям по демонстрации единства перед собранием ССАГПЗ, которое, как надеются страны, поможет им преодолеть снижение мировых цен на нефть.

Доха является одним из наименьших производителей нефти в ОПЕК, но при этом является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), и ее выход из нефтяного картеля углубили подкрепляет мысль аналитиков о том, что саммит в Эр-Рияде вряд ли станет разрешением конфликта в Персидском заливе.

«Я уверен, что этот саммит не принесет никаких изменений», - говорит Маджуб Зувайри, директор Центра исследований Персидского залива при Катарском университете.

Саудовская Аравия и ОАЭ неоднократно заявляли, что спор с Катаром не является для них первоочередной задачей, а в прошлом месяце министр иностранных дел Катара заявил, что не видит оттепели в замороженных отношениях.

На саммит Лиги арабских государств в Эр-Рияде в апреле прошлого года Катар не отправил высокопоставленного чиновника. Вместо этого присутствовал постоянный представитель страны в Лиге арабских государств.

Этот раздор сохранился, несмотря на посреднические усилия Кувейта и США, которые считают единство Персидского залива неотъемлемой частью своих усилий по противодействию Ирану.

ССАГПЗ был основан в 1980 году как оплот против более крупных соседей - Ирана и Ирака, но затянувшийся конфликт существенно подорвал его роль в региональных делах.