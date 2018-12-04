В Бахрейне завершились парламентские и муниципальные выборы

Бахрейнский кабинет подал прошение об отставке королю Хамаду в воскресенье после того, как королевство успешно завершило выборы нового парламента и муниципальных советов.

Премьер-министр принц Халифа бин Салман аль-Халифа объявил об отставке своего кабинета после того, как министр юстиции шейх Халид бин Али аль-Халифа, возглавляющий Высший комитет по выборам, объявил об окончательных результатах, сообщило информационное агентство Бахрейна.

Королевство в субботу провело голосование за 31 место в парламенте и 23 муниципальных места, которые не были определены в первом туре голосования 24 ноября.

Шейх Халид говорит, что выборы были заметны более широким участием женщин и молодежи и повышением избирательного контроля кандидатов. Среди 293 кандидатов в 40-местный совет присутствовала 41 женщина, а около 200 человек претендовали на места в совете.

«Бахрейн живет новой главой в демократическом развитии. Избирательный процесс выходит за рамки опыта», - сказал министр в комментариях, представленных официальным агентством.

Избирательные органы заявили, что около 67 процентов избирателей, имеющих право голоса, приняли участие в парламентских выборах и около 70 процентов на муниципальных выборах.

Тем не менее правозащитные группы и активисты раскритиковали этот процесс после того, как две основные оппозиционные группы — Аль-Вафак, представляющее шиитское большинство, и светское движение Ваада — были судами лишены возможности участвовать в выборах.

Новый парламент и правительство Бахрейна будут утверждены в решающее время для островной нации, так как она стремится возродить свою застывшую экономику и привлечь иностранные инвестиции, а также помешать попыткам Ирана разжечь беспорядки.

Бахрейн уже проводил выборы в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.