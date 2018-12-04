"Это действительно я" - президент Нигерии опроверг слухи о своей смерти

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, а на посту его заменил двойник из Судана. Об этом в понедельник пишет The Guardian.

«Могу заверить, это я. Мне скоро исполнится 76 лет, и я еще полон сил», — заявил Бухари. В феврале 2019 года он планирует принять участие в выборах.

В прошлом году Бухари провел пять месяцев на лечении в Великобритании. Подробности о его диагнозе и самочувствии не сообщались, и в соцсетях поползли слухи о том, что президент умер, а ему на смену пришел суданский двойник по имени Джубрил.

Никаких доказательств не было представлено, но видео, запустившие эту теорию, были просмотрены тысячи раз на YouTube и Facebook.

«Многие люди надеялись, что я умер из-за своего плохого состояния здоровья. Некоторые даже обратились к вице-президенту с просьбой рассмотреть их в качестве своего заместителя, потому что они предположили, что я умер. Это очень смутило его, и, конечно, он посетил меня, когда я выздоравливал в Лондоне», - сказал он, добавив, что те, кто распространял слух, были« невежественными и нерелигиозными».

Нигерийский лидер сказал, что он с нетерпением ждет празднования своего 76-летнего юбилея 17 декабря и весело добавил: «Если меня кто-то и преследуют, то это мои внуки, которых слишком много».