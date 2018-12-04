Нет связи между иудаизмом и Аль-Аксой - ООН

Генеральная Ассамблея ООН судя по всему отвергла любую связь между иудаизмом и святыней святилищем Аль-Аксы. В ходе голосования, состоявшегося в минувшую пятницу, Генеральная Ассамблея приняла шесть резолюций, осуждающих злоупотребления Израиля в отношении палестинцев. Среди них была Резолюция A / 73 / L.29, озаглавленная «Иерусалим», в которой содержится призыв «соблюдать исторический статус-кво в святых местах Иерусалима, включая Харам аш-Шариф».

Использование арабского названия святилища было истолковано как не столь тонкое отклонение предполагаемой связи места с иудаизмом. Еврейское название Благородного святилища, Храмовая гора, нигде не упоминается в документе ООН.

Резолюция получила 148 голосов и только 11 против. Она также подчеркнула, что Генеральная Ассамблея ООН:

«Вновь заявляет о своей решимости, что любые действия, предпринятые Израилем, оккупирующей державой, навязывать свои законы, юрисдикцию и администрацию в Святом городе Иерусалиме, являются незаконными и, следовательно, недействительными и не имеют никакой юридической силы, и призывает Израиль немедленно прекратить все такие незаконные и односторонние меры».

В минувшие выходные Ассамблея приняла еще несколько резолюций по вопросу об Израиле-Палестине. Первая - A / 73 / L.29 Сирийские Голаны - отвергаетоккупацию Израилем Голанских высот, «еще раз требует, чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан до линии 4 июня 1967 года в осуществлении соответствующей резолюции Совета безопасности».

В резолюции также было указано, что «израильское решение от 14 декабря 1981 года о примении своих законов, юрисдикции и администрации на оккупированные сирийские Голаны является недействительным», добавив: «Продолжающаяся [израильская] оккупация сирийских Голан и ее фактическая аннексия являются камнем преткновения на пути достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе».

Резолюции Генеральной Ассамблеи естественно были безоговорочно осуждены в израильских средствах массовой информации и одобрены Палестинской администрацией в качестве успеха, сообщает Wafa. «Проголосовав в пользу пяти резолюций, - сказал постоянный наблюдатель Палестины при ООН, Рияд Мансур, - международное сообщество подтверждает свою поддержку нашего национального дела, несмотря на усилия, предпринятые администрацией США на международных форумах, чтобы противостоять этому».