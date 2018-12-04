В Афганистане приняли фатву против наркотиков

В Джелалабаде (административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана) местные алимы приняли фатву (религиозное предписание) против наркотиков и выращивания опийного мака. Об этом сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на Tolonews.

Авторы фатвы заявили, что выращивание мака, а также участие в контрабанде наркотиков противоречит принципам Ислама. «Аллах запретил нам использовать опийный мак, табак или гашиш», — заявил один из них. Местный представитель Министерства по религиозным делам Мохаммад Дауд Муджахид, присутствовавший на собрании богословов, подчеркнул, что в Исламе запрещены любые наркотические и опьяняющие вещества.

По данным региональной администрации, опийный мак выращивают в тех районах, которые меньше контролируются властями. В частности, это районы Шинвари и Хогьяни. Власти заявили, что если к выращиванию мака будут причастны чиновники, то они также будут привлечены к ответственности.

В Афганистане в 2017 году площади посевов опийного мака достигли рекордных 328 тысяч гектаров, превысив показатели предыдущего года на 63%. Производство опия, из которого изготавливаются морфин и героин, выросло до 9 тысяч тонн, вдвое больше, чем годом ранее. В докладе ООН при этом отмечалось, что производство опия в Афганистане превышает потребности международного нелегального рынка наркотиков, поэтому избыток складируется преступными группировками.

Ежедневно правоохранительные органы страны конфискуют около тонны наркотиков. Проводятся также операции по уничтожению посевов (в 2017 году их ликвидировали на 750 гектарах в 14 провинциях). Однако это мало влияет на общую ситуацию.

В 2018 году, правда, в Афганистане сократились посевные площади опийного мака. Тогда падение урожайности составило около 30%. Однако это произошло из-за естественных причин (засухи).

В 2017 году, по оценкам ООН, доходы производителей опия в Афганистане составили около $1 млрд. В целом в этом бизнесе заняты сотни тысяч человек. Как отмечает Институт Брукингса, учитывая проблемы в экономике Афганистана, производство опия является сектором, который создает больше всего рабочих мест. Произведенные в стране опиаты затем переправляются в другие страны, в том числе по одному из маршрутов через Центральную Азию до России и далее в страны Европы.

Добавим, что подобная фатва является далеко не первой, как в Афганистане, так и в других местах уже издавались фатвы против наркотиков. Повторяющаяся фатва на одну и ту же тему как правило свидетельствует об одном — люди мало прислушиваются, и прежние фатвы не оказали нужный эффект.