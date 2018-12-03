Один из лидеров Талибан погиб в результате авиаудара

Один их старших военных командиров талибов был убит в результате авиаудара в Афганистане, сообщают афганские чиновники.

Абдуль-Манан, который был «теневым губернатором» талибов в южной провинции Гильменд, умер от ран, полученных во время авиаудара в субботу, сказал Омар Звак, представитель официального губернатора провинции.

Смерть Абдуль-Манана также была подтверждена талибами, которые в заявлении назвали ее «большой потерей» для группы, но поклялись, что это не повлияет на их военные действия.

Гильменд - регион, который, к слову, поставляет наибольшую долю опийного урожая в Афганистане, в течение многих лет является ареной горькой борьбы между кабульским правительством и талибами, причем 10 из 14 районов талибы либо прямо контролируют либо серьезно претендуют на контроль.

В качестве старшего лидера Абдуль-Манан возглавил экспансию талибов и за последние годы существенно расширил контроль над провинцией.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сказал, что Абдуль-Манан был главным военным лидером талибов на юге Афганистана и его смертью станет серьезным ударом по Талибану.

«Его смерть снизит мораль врага и приведет к (повышению) безопасности в Гильменде и других южных провинциях», - сказал Наджиб Даниш в интервью AFP.

Данищ также сказал, что еще 32 других талиба были убиты в результате авиаудара.

Пресс-секретарь США в Афганистане подтвердил, что воздушный удар убил теневого губернатора талибов.

«Талибану следует рассмотреть вопрос об активизации мирных переговоров, а не о борьбе. У них будут проблемы с усилением борьбы, когда их бойцы и лидеры находятся под постоянным нападением», - сказал полковник Дэйв Батлер в своем заявлении.

Абдуль-Манан был в черном списке, обнародованном в середине октября Центром противодействия финансированию терроризма в Эр-Рияде (TFTC), который наложил финансовые санкции на девять человек, включая шесть членов «Талибана».

Однако, несмотря на бравые заявления кабульских чиновников и их американских союзников, невозможно отрицать тот факт, что бойцы и командиры афганской национальной армии и полиции гибнут никак не реже талибов. Обе стороны устали от постоянной многолетней войны, а это значит, что переговоры нужны также обеим сторонам.

Американский посланник Залмай Халилзад недавно выразил надежду на то, что мирный договор о прекращении войны может быть заключен до президентских выборов в Афганистане, намеченных на апрель.

Президент Афганистана Ашраф Гани на международной конференции по Афганистану в Женеве в прошлый понедельник заявил, что переговорная группа из 12 человек готова к мирным переговорам.

Но талибы отвергли уверения Гани, назвав правительство в Кабуле «бессильным» и «пустой тратой времени».