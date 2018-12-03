Паспорт мусульманина как зеркало Уммы

Минувшие выходные принесли достаточно приятную новость для мусульман Объединенных Арабских Эмиратов. Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport Index, сообщает в воскресенье эмиратское издание The National.

«Мир открывает свои двери для народа ОАЭ», — так прокомментировал в своём микроблоге в Twitter эту новость вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Как отметил глава МИД ОАЭ шейх Абдулла бен Заед, рейтинг «показывает, чего можно добиться позитивной дипломатией, которая представляет ОАЭ как уверенную и активную силу на мировой арене».

МИД ОАЭ ранее запустил инициативу Passport Force, нацеленную на то, чтобы паспорт ОАЭ стал одним из пяти самых сильных в мире к 2021 году. Эмиратский паспорт занимал 27 позицию этого же рейтинга в декабре 2016 года.

Рейтинг национальных паспортов учитывает число стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и в которые он может въехать, получив визу по прибытии.

На сегодняшний день владелец паспорта ОАЭ может путешествовать без виз в 167 стран мира. ОАЭ впервые опередили Сингапур, который разместился (вместе с Германией) на второй строчке — обладатели сингапурских и германских паспортов не нуждаются в визах в 166 странах мира.

Третье место в рейтинге разделили Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США. Граждане этих государств имеют возможность посетить 165 стран без виз.

Россия заняла 38-е место в списке — не самый верх, но и далеко от дна. По российскому паспорту можно беспрепятственно посетить 116 стран, из них 79 стран без виз и в 37 странах виза будет выдана по прибытии. На одну строчку ниже Турция, у нее 39 место. А вот Украина заняла 28 место — без визы украинцы могут посетить 89 страны, а в 42 странах визу получают по прибытии.

А теперь о том, кто же находится на дне рейтинга. А в самом низу находятся почти исключительно мусульманские страны, причем некоторые из них, в отличие от тех же ОАЭ, были некогда центрами процветающей цивилизации. Худшими в рейтинге Passport Index оказались паспорта Афганистана (29 стран без виз), Ирака (32 страны), Пакистана (35 стран), Сирии (36 стран), Сомали (38 стран), Йемен (39 стран), Иран и Судан (42 страны) и Бангладеш (43 страны).

Если поразмышлять над этим рейтингом, что еще может больше проиллюстрировать огромный разрыв между мусульманами мира, между богатством и нищетой, стабильностью и хаосом, чем рассказ о двух арабских мусульманских странах, которые находятся в одном регионе (Персидский залив) и обе входят в десятку крупнейших нефтяных резервов мира? Речь идет про ОАЭ и Ирак — паспорт первой страны признан самым сильным в мире, паспорт второй — находится в самом низу рейтинга.

Почему мир открывает свои двери (по словам шейха Аль-Мактума) для одной страны и закрывает для другой? Напомним, что ОАЭ это не только арабская и мусульманская страна, но еще и одна из уже немногих стран в мире, где официально остаются наказания категории худуд, в том числе смертная казнь за отступничество от Ислама (даже в «исламистском» Иране такой закон был отменен). Они крайне редко на практике применяются в наши дни, и все же, они существуют, а в целом сама страна, несмотря на свое откровенно враждебное отношение к политическому исламизму во всем регионе, остается страной с мусульманской идентичностью, где Шариат играет гораздо более важную роль, чем, например, в Турции, признанном флагмане «политического Ислама».

В то же время, Ирак находится под фактическим управлением «международного сообщества» уже более 20 лет, но международное сообщество не спешит открывать двери для людей Ирака, да и поездка в Ирак иностранцев способна вызвать подозрения. Едва ли не каждый день мы слышим, про то, как женщины Ирака в «освобожденных» районах сбрасывают никаб и хиджаб, как возвращаются алкоголь, кино и конкурсы красоты, как езиды и христиане получают все больше новых прав. Только вот впускать иракцев в свои страны «международное сообщество» не спешит, а порою еще и больше препятствует (вспомните трампистский Muslim ban в США).

Тоже самое касается гражданства Афганистана, ведь паспорт афганской про-американской республики закрывает мир больше, чем паспорт Палестинской автономии. Зато никаких проблем нет для граждан ОАЭ, которые могут закутываться в абаи и никабы и колесить по странам мира. Также немного проблем и у граждан Малайзии (7-е место в рейтинге, вместе с такими странами как Австралия, Польша и Литва), да и у граждан Брунея (18-е место, на одну строчку ниже Израиля).

В общем, одним из важных выводов этого рейтинга может стать вывод о том, что положения с правами человека в стране мало влияют на открытость страны. Когда, например, ЕС требует от Турции (а также Украины или любой другой страны) определенных реформ в законодательстве, прежде чем дать ей безвизовый режим, то надо четко понимать — ЕС не заботится о правах турок, ЕС хочет убедиться, что при безвизовом режиме у турок не будет правовых оснований для массового получения убежища в странах Европы. А если массового бегства в Европу не ожидается, даже при наличии не самых либеральных законов, как то в ОАЭ или Брунее, то никаких проблем нет.

Другой интересный вывод — страны мусульманского мира сами весьма закрыты друг для друга. Граждане ОАЭ могут спокойно приехать без визы в Финляндию, Эстонию, Люксембург или Новую Зеландию, но даже им требуется виза в Пакистан, Алжир, Ирак, Ливию и Афганистан.

Итак, рейтинг паспортов действительно можно считать определенного рода зеркалом для Уммы, отражающим огромную разницу в богатстве и благополучии мусульманских стран и народов, и отношение к ним остального мира (как мусульман так и немусульман). И как мы видим, не всегда определяющим фактором является нефть или приверженность либеральным ценностям.