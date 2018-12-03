«Защитник Сребреницы» оправдан от военных преступлений

Бывший боснийский военный командир Насер Орич, которого иногда называют героическим «защитником Сребреницы», был оправдан в минувшую пятницу местным судом от военных преступлений во время конфликта 1990-х годов в стране.

«Насер Орич и [его товарищ] Сабахудин Мухич оправданы по обвинения в совершении во время войны ... преступлений против заключенных», - сказал судья Тихомир Лукеш.

Двое мужчин предстали перед судом по обвинению в том, что они убили трех сербских заключенных в районе Сребреницы в начале войны 1992-1995 годов.

51-летний Орич уважается среди боснийских мусульман за бесстрашное участие в войне и в особенности за командование защитой Сребреницы, где около 8 000 мусульманских мужчин и мальчиков были убиты в результате резни в 1995 году, которая считается самым жестоким геноцидом на европейской почве со времен Второй мировой войны.

Боснийские мусульманские военные деятели уже осуждались в Боснии за преступления, совершенные в ходе межэтнического конфликта, но ни у кого из них не было ауры или значимости легендарного Орича.