Еврейские лидеры: Коран и Библия - источники антисемитизма

(На фото - Ариель Музыкант, вице-президент ЕЕК презентует принятый документ)

Не так давно в Вене прошла организованная Европейским Еврейским Конгрессом конференция по антисемитизму. Почему в Вене и кто в ней принял участие - об этом позже. Начнем же с того, какие решения на ней были приняты ее участниками.

А они утвердили документ под названием "Конец антисемитизму! Каталог мер по борьбе с антисемитизмом" (‘An End to Antisemitism! A Catalogue of Policies to Combat Antisemitism’). Авторы сего труда претендуют на его революционность, и это тот единственный момент, в котором с ними можно согласиться. Ведь он призывает, помимо прочего, ни больше, ни меньше к надзору над священными писаниями двух ведущих мировых цивилизаций: исламской и христианской - Корану и Библии соответственно.

По мнению авторов документа и поддержавших их представителей европейского еврейства, именно две эти основополагающие для мусульман и христиан книги являются главными доктринальными источниками антисемитизма, распространенного в мусульманских и христианских сообществах.

В связи с этим в указанном документе утверждается, что: "Переводы Нового Завета, Корана и другой христианской и мусульманской литературы нуждаются в словарях и введениях, которые подчеркивают их преемственность с еврейским наследием и предостерегают читателей от антисемитских пассажей, содержащихся в данных книгах".

То есть, представители европейского еврейства предлагают мусульманам и христианам отныне издавать свою литературу, не иначе как под еврейским надзором - если не прямым, то незримым.

Разумеется, борцы с антисемитизмом не не призвали к аналогичной борьбе с анти-гоизмом. Согласно иудейской традиции, "гой" это любой неиудей, и многие религиозные еврейские тексты, наставления и установления содержат весьма нелицеприятные оценки в адрес гоев, то есть, нас всех - и мусульман, и христиан, и прочих неевреев.

И понятно почему, ведь в таком случае источником анти-гоизма пришлось бы признать Тору, Талмуд и другие канонические иудейские тексты. Напомним в этой связи, что в начале нулевых годов в России несколько сотен человек подписали письмо (т.н. письмо 500-ста) с требованием запретить канонический иудейский текст - "Шулхар Арух", который преподается в иудейских иешивах (религиозных учебных заведениях). Причина та же - он буквально пестрит анти-гойскими пассажами.

Разумеется, подобные инициативы являются абсурдом, как абсурдом являются запреты любых канонических текстов, превозносящих свою религию и ее последователей над остальными и порицающих ее ярых оппонентов, которыми для христиан и мусульман исторически выступали, в том числе, иудеи. И, например, при всем реальном антисемитизме, присущем средневековой христианской Европе, ни одному христианскому правителю и в голову не приходило контролировать содержимое почитаемых иудеями книг и требовать преподавать их в том или ином виде. Возможно, потому что в подобных вопросах у религиозных людей, чтящих свои книги и ценности, было куда больше такта и реального плюрализма, чем у нынешних "демократизаторов" всех религий.

А теперь, о Вене. Очередной Европейский Еврейский Конгресс неслучайно прошел в ней. Его участником стал никто иной как Себастьян Курц, премьер-министр и лидер правящей партии и коалиции Австрии (на фото ниже он пиететом осмотрит на главного европейского еврея Моше Кантора), поддержавший решения и рекомендации указанной конференции.

В этой истории показательно то, что Курц претендует на роль одного из лидеров сил, позиционирующих себя защитниками традиционных (христианских) ценностей Европы. То есть, это своего рода лицо современного европейского "христианского консерватизма и патриотизма". Который "страха ради иудейска" готов предостерегать европейцев от содержания главной для христианской цивилизации книги.