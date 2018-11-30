Письмо Расула Кудаева

"Голос Ислама" неоднократно писал о деле Расула Кудаева, мусульманина, после многих лет издевательств и пыток приговоренного к пожизненному заключению по сфабрикованному обвинению.

На днях в социальных сетях было распространено его письмо, которое мы предлагаем вашему вниманию:

Моё имя Расул Кудаев, мне 39 лет и я уже год отбываю пожизненное заключение в колонии под Оренбургом.

С начала 2000-ых я прошёл тюрьмы от Гуантанамо до «Чёрного дельфина». Испытания, выпавшие на меня, я выдерживал долгих 12 лет.

По нальчикскому «делу 58-ми» меня обвинили в терроризме, участии в нападении на государственные учреждения в октябре 2005 года. Разумеется, цель была не разбираться и искать виновных, а наказывать всех, кого необходимо изолировать лишь по подозрению в нелояльности и несогласии. Правда об этом запутанном деле, за долгие годы, так и не сумела пробиться сквозь произвол и беззаконие.

Я — мусульманин, долгое время искавший способа получить соответствующее религиозное образование, что и привело ко всем перечисленным выше испытаниям.

Пытки, незаконное осуждение, несправедливое преследование, многочисленные болезни — это далеко не всё с чем я столкнулся в российской системе правосудия.

Теперь у меня не так, чтобы очень много времени на борьбу. Моё здоровье тает. Тюрьма окончательно лишила сил.

Ни признание меня ПЦ «МЕМОРИАЛ» политзаключённым, ни заступничество множества других российских и международных правозащитных объединений, ни признание моей невиновности независимыми расследованиями этих и других организаций, не смогло меня спасти.

Теперь, когда давление спецслужб и периодические пытки не прекратились, а продолжаются, я принял решения обратиться к Вам с этим письмом.

Вы могли бы, как я надеюсь, принять к своему вниманию ситуацию с моим делом, дать поручение сотрудникам аппарата СПЧ или его членам посетить меня, узнать об условиях содержания и послушать от меня лично историю, как в России «становятся виновными» и умирают в тюрьмах, так и не дождавшись справедливости и закона.

Права человека, для меня, соблюдающего мусульманина, не менее важны, чем для любого ищущего защиты и помощи человека в России. Не выиграет ни право, ни закон, если одним невинно замученным станет больше.

Расул Кудаев, осуждённый