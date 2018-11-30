Силы ПВО Асада в Сирии сбили воздушную цель

Военно-воздушные силы режима Башара Асада сбили «враждебную цель», которая пролетела над городом Кисва, к югу от столицы Дамаска, сообщили про-режимные СМИ со ссылкой на источник в армии.

Пока не ясно чем кем была цель или откуда она взялась.

Сирийские оппозиционные источники и группы на местах заявили, что в этой районе существует значительное присутствие, включая несколько баз, ливанской про-иранской группы «Хезболла».

Глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман сказал, что в Кисве есть «хранилища оружия, принадлежащие ливанской «Хизбалле», а также иранские войска».

Обсерватория сообщила позже в четверг, что израильские самолеты бомбили несколько районов вблизи Дамаска, а также на юге Сирии.

«Израильские силы бомбили около часа позиции в южном и юго-западном пригородах Дамаска, а также на юге Сирии на границе провинции Кунейтра», - сказал глава обсерватории Рами Абдель Рахман.

Израиль осуществил сотни воздушных ударов в соседней Сирии по позициям, которые, как считается, являются иранскими целями.

Напомним, что в сентябре в ПВО асадитов открыла огонь по якобы израильским ракетам, нацеленным на склады боеприпасов в северо-западной провинции Латакия, но вместо этого сбила российский реактивный самолет.

Абдель Рахман заявил, что в четверг были впервые использованы ПВО режима с момента инцидента 17 сентября, когда 15 россиян были убиты.

Москва возложила ответственность за уничтожение своего самолета на Израиль, заявив, что его самолет использовал более крупный российский самолет для маскировки, но Израиль отрицает это обвинение.

После инцидента Россия отправила в Дамаск передовые зенитные ракеты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал России, что его страна будет продолжать наносить удары по враждебным целям в Сирии, чтобы Иран не мог установить военное присутствие через границу.

Он добавил, что Израиль будет «продолжать координацию безопасности» с Россией.

Иран является ключевым союзником сирийского Башара Асада и поддерживает ряд шиитский ополчений, которые сражались вместе с сирийской армией и ее союзниками.

Тегеран расширил свое военное присутствие в Сирии через своих доверенных лиц, а «Хизбалла» - безусловно является самым большим ополчением.