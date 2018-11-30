CNN уволили комментатора за про-палестинское выступление

CNN в четверг расторгла соглашение со своем комментатором Марком Ламонтом Хиллом после выступления профессора колледжа на тему Израиля и Палестины в Организации Объединенных Наций.

Представитель CNN подтвердил, что Хилл больше не работает с CNN. Медийный гигант не объяснил причин, но этот шаг произошел на фоне возражений против речи Хилла со стороны Анти-Диффамационной Лиги (АДЛ) и других групп.

Хилл, профессор медийных исследований в Университете Темпла, который был постоянным политическим комментатором на CNN, призвал страны бойкотировать и отстраняться от Израиля в выступлении в среду, которое он дал в ООН в связи с Международным днем солидарности с палестинским народом.

«У нас есть возможность не просто проявлять солидарность словами, а совершать политические действия, низовые действия, местные действия и международные действия, которые дадут нам то, что требует справедливость, а это свободная Палестина от реки до моря» - сказал Хилл в речи.

АДЛ и другие сказали, что фраза «от реки до моря» - это код для уничтожения Израиля.

«Те, кто призывает «от реки до моря» - призывают положить конец государству Израиль», - сказал в своем заявлении старший вице-президент АДЛ по международным делам Шарон Назарян, добавив, что ежегодное мероприятие в ООН «способствует раздору и ненависти».

В серии твитов Хилл ответил на увольнение и защитил свою речь.

«Моя ссылка на «от река до морю» не была призывом уничтожить что-либо или кого-либо», - сказал Хилл. «Это был призыв к справедливости, как в Израиле, так и на Западном берегу / в секторе Газа. Речь очень четко и конкретно говорила об этом».

«Я поддерживаю палестинскую свободу. Я поддерживаю палестинское самоопределение», - сказал Хилл, добавив: «Я не поддерживаю антисемитизм, убийство еврейского народа или любые другие вещи, приписанные к моей речи. Я провел свою жизнь, сражаясь с этими вещами».